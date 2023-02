Офіційні особи в Києві, а також експерти наголошують, що Україні важливо отримати літаки, щоб передача бронетехніки мала більший ефект на полі бою. 24 Канал аналізує, як Eurofighter Typhoon може посилити авіапарк України.

Процес запущений: Зеленський переконав Сунака передати літаки

8 лютого президент Володимир Зеленський здійснив свій другий закордонний візит за майже рік повномасштабної війни. Український лідер вирушив у Британію, де зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком.

Зеленський виступив перед британським парламентом, спікеру якого передав шолом українського пілота. У такий спосіб глава держави натякнув, яка мета його візиту – літаки. Глава держави прямим текстом заявив, що Україні важливо отримати сучасні винищувачі.

Британський прем'єр не виключив постачання літаків Україні. Сунак навіть попросив міністра оборони Бена Уоллеса дослідити, які літаки Британія потенційно може надати Україні.

Під час зустрічі Сунак оголосив, що Україна та Британія домовилися розширити програму тренувань для військових. Сторони узгодили підготовку військово-морських сил і пілотів винищувачів.

Typhoon: історія створення пан'європейського літака

Перші креслення Typhoon з'явилися у 1970-их роках, коли у Великій Британії, Німеччині, Іспанії, Італії та Франції вирішили створити уніфікований сучасний літак для всієї Європи. Проте французи досить швидко вирішили вийти з проєкту.

Перший Eurofighter піднявся у небо у 1994 році й через 3 роки було зроблено перше замовлення на винищувач, але не було виконано. Країни-розробники планували закупити 620 повітряних суден, однак було замовлено 530 літаків.

Typhoon RIAT 2016 / Фото airwolfhound

Eurofighter – це багатоцільовий літак 4+ покоління. Проте до цього звання винищувач дійшов у 2006 році через встановлення контейнера лазерного підсвічування цілей Litening III.

Як пише військовий портал Defence Express, остаточний вихід на всі можливості ураження наземних та повітряних цілей припав на 2014 рік. Тоді літак отримав оновлення під довгою назвою "second element of the Phase 1 Enhancements" – P1Eb та можливість використання далекобійної ракети "повітря-повітря" Meteor від MBDA.

Станом на грудень 2021 року сукупна кількість виготовлених та замовлених літаків сягнула 661 одиницю.

Яку модифікацію Typhoon може отримати Україна: характеристики

Оновлення літаків йшло за окремими програмами, відтак "наповнення" повітряних суден може відрізнятися. Повітряні сили Великої Британії використовують Eurofighter FGR4. Станом на 2021 рік було відомо, що Британія має 138 одиниць таких літаків.

Як пише Defence Express, Eurofighter FGR4 має всі операційні бойові можливості:

далекобійні ракети "повітря-повітря" Meteor,

ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM,

оптико-локаційну станцію PIRAT для наведення ракет без вмикання РЛС.

Україна зможе діставати ворога на відстані у 200 кілометрів

Варто звернути увагу на далекобійні ракети Meteor, які мають дальність знищення літаків до 200 кілометрів. Це керована ракета класу "повітря-повітря" великої дальності.

Тактико-технічні характеристики Meteor

Дальність польоту: 100 кілометрів. Балістична дальність ракети становить 250 – 300 кілометрів;

Швидкість: понад 4 Махи

Довжина: 3,67 метра

Діаметр: 178 міліметри

Маса: 190 кілограмів

Система наведення: ІНС + радіокорекція + АРГСН

Бойова частина: осколково-фугасна

Для роботи по наземних цілях на Eurofighter FGR4 встановлений Litening, який дозволяє використання високоточних бомб Paveway, ракет Brimstone, а також іншого озброєння з напівактивним лазерним наведенням.

Літаки можуть використовувати крилаті ракети Storm Shadow. За результатами поїздки в Лондон Зеленський повідомив, що Україні вдалося домовитися щодо далекобійних ракет. Чи йдеться про Storm Shadow – не відомо.



Typhoon FGR4 ZK439 / Фото Mike Burdett

Аналітики Defence Express звернули увагу на високе бойове навантаження літака, який має 13 точок підвіски (одна для Litening) і може нести загальну вагу до 9 тонн.

Важливим параметром є реальний бойовий радіус, який залежить не тільки від конфігурації бойового навантаження, але й профілю польоту. Для місій із завданням ударів по наземних цілях він становить 600 кілометрів з низьковисотним профілем польоту (lo-lo-lo) на всій ділянці та використанням трьох підвісних паливних баків,

– йдеться у повідомленні.

Експерти назвали ще одну перевагу Eurofighter, якою можуть похизуватися всього 4 типи літаків у світі. Йдеться про надзвукову крейсерську швидкість, яка становить 1,2-1,4 Маха в залежності від конфігурації навантаження.

Defence Express пише, що в Eurofighter здійснені заходи зі зменшення помітності на РЛС, вбудований комплекс РЕБ, встановлена система обміну інформацією між літаками, коли можливо здійснювати пуск за даними з іншого борту.

"Літак має значну маневровість у ближньому бою, швидкопідйомність у 315 м/с та тягоозброєність на рівні 1,15 у конфігурації для повітряного бою", – зазначають експерти.

Вартість Eurofighter

Винищувач Eurofighter вийшов досить дорогим, якщо порівнювати його ціну з аналогами. Це один з найбільш дорогих винищувачів у світі.

У 2013 році, як писало DW, вартість одного винищувача становила 93,5 мільйона євро. Спочатку передбачалося, що його ціна не перевищуватиме 33 мільйони євро.



Eurofighter Typhoon RIAT 2016 / Фото airwolfhound

Вартість за одиницю на рівні 2007 року оцінювалась у 120 мільйонів доларів за машину із запчастинами та навчанням. У 2018 році Airbus пропонував Індії винищувачі Eurofighter за ціною до 138 мільйонів євро за штуку.

Базова ціна Eurofighter Typhoon становить 93,9 мільйона євро, а середня – понад 140 мільйонів євро за штуку. З урахуванням витрат на розробку, вартість одиниці становить понад 150 мільйонів євро.

У Defence Express звернули увагу на спекулятивну вартість однієї льотної години. Різні джерела зазначають, що вартість однієї льотної години складає від 8 до 18 тисяч доларів.

Винищувачі Eurofighter Typhoon вже були в небі України

Восени 2020 року бойові літаки Королівських повітряних сил Великої Британії вперше взяли участь в українських військових навчаннях, інформувало Defence Express.

Британська сторона залучила до десантних операцій власні військово-транспортні літаки Lockheed C-130 Hercules. Також на навчаннях брали участь й багатоцільові винищувачі Eurofighter Typhoon.

Саме вони завдавали авіаційний удар з повітря по позиціях умовного противника, під час під час масштабної операції з форсування Дніпра поблизу села Львове на Херсонщині українськими та британськими десантними підрозділами.

Політ винищувачів Eurofighter Typhoon на шоу: відео

Так, на одному з етапів наступу, після артилерійської підготовки атаки, задіяли пару "Тайфунів". Завдяки цьому, була подавлена робота пунктів управління ворога, а також нанесене вогневе ураження по місцях зосередження живої сили й техніки противника.

Надалі, британські винищувачі прикривали з повітря переправу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та їх партнерів з 16-ї десантно-штурмової бригади ЗС Великої Британії.