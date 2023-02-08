Про це під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передає 24 Канал. Глава нашої держави жартома відреагував на цю заяву.

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Українські пілоти проходитимуть підготовку

За словами Сунака, наших пілотів навчатимуть на винищувачах західного зразка. Крім того, він оптимістично відповів на питання, пов'язане з передачею літаків Україні. Прем'єр-міністр зауважив, що у всьому, що стосується забезпечення нашої держави, "усе можливо".

Маю приємність оголосити, що сьогодні ми домовились, що розширимо нашу тренувальну програму – програму, яка вже підготувала 10 тисяч військових лише за останні пів року – на військово-морські сили й пілотів винищувачів, аби забезпечити, щоб ЗСУ мали здатність захищати свою державу в прийдешні покоління,

– наголосив Сунак.

Володимир Зеленський відреагував на навчання наших пілотів. Глава держави заявив: "Я не знав, що навчання на літаках Typhoon займає три роки. Давайте ми відправимо наших пілотів і вони навчаться за 2,5 року".

Сунак додав, що підготовка наших пілотів – лише початок процесу передачі Україні винищувачів від міжнародних партнерів. Він також зауважив, що ведуться переговори з союзниками щодо військової допомоги для нашої держави.

Україна потребує короткострокової допомоги

На цьому наголосив Ріші Сунак. За його словами, Україна "ніколи більше не може залишатися вразливою для нападу".

Ми повинні озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але зміцнити Україну в довгостроковій перспективі,

– зазначив Сунак.

Прем'єр додав, що українські військові, які наприкінці минулого тижня прибули до Великої Британії, навчаються на танках Challenger 2. Вони опановують британські машини "для захисту суверенної території України наступного місяця". Існує низка версій, але за однієї із них Росія може здійснити новий наступ на початку весни.

Також Сунак підкреслив, що Велика Британія "прискорить доставлення обладнання". Таким чином наша держава зможе отримати здобутки на лінії фронту упродовж найближчих "днів і тижнів, а не років".

Зауважимо, що Володимир Зеленський прибув до Великої Британії 8 лютого. Під час свого візиту він не лише зустрівся з Ріші Сунаком. Глава держави мав можливість потрапити на аудієнцію до короля Чарльза ІІІ, а також виступити перед британським парламентарями. За цим посиланням дізнайтеся найважливіше про його візит.