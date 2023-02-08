Володимир Зеленський мав дуже тісні стосунки з експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном. Чинний голова британського уряду обіцяв продовжити політику Джонсона щодо підтримки України та, схоже, дотримує своє слово. Майже відразу після призначення на посаду прем'єр-міністра Сунак відвідав Київ, а сьогодні, на тлі загрози нового масштабного наступу з боку Росії, вже Володимир Зеленський вирушив до Лондона, аби заручитися посиленою підтримкою з боку Сполученого Королівства. 24 Канал проаналізував, з якою метою Зеленський поїхав до Сполученого Королівства.

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Поїздка президента України до Лондона стала справжньою несподіванкою.

Зеленський прибув у Британію літаком королівських ВПС, британський прем'єр зустрів його в аеропорту Станстед.

У середу вранці про візит Зеленського оголосив офіційний Лондон та судячи з попередніх заяв, можна з точністю сказати – мета зустрічі полягає у посиленні військової підтримки України та санкційному тиску проти Росії. Видання The New York Times пише, що швидше за все, Ріші Сунак оголосить про плани розширення британської військової допомоги, включно з навчаннями українських пілотів.

Сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію,

– написав президент.

Дивіться відео, як зустрічали Зеленського у Великій Британії:

Зверніть увагу! Питання постачань західних винищувачів нині стало головною темою для обговорення, відразу після того, як Захід погодився оснастити українську армію своїми танками. Наразі невідомо, чи оголосить британський прем'єр про передачу Україні якоїсь кількості винищувачів, однак це цілком реально, адже саме Велика Британія стала першою країною, яка погодилася передати Україні свої танки Challenger 2.



Попри те, що загалом британці передадуть всього 14 машин, символізм події зіграв дуже важливу роль, адже таке рішення уряду Великої Британії фактично пробило психологічний бар'єр на Заході, і тепер Україна очікує сотні західних танків від інших країн, включно з німецькими Leopard та американськими Abrams. Ще кілька місяців тому, про це можна було тільки мріяти.

Візит президента Зеленського у Велику Британію є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами,

– наголосив Ріші Сунак, прокоментувавши візит Зеленського.

Коментуючи візит Зеленського, британський прем'єр зазначив, що його приїзд і розширення програми підготовки українських військових у Британії "підкреслює зобов'язання не просто надавати військове обладнання на короткий термін, але й довгострокове зобов’язання стояти пліч-о-пліч з Україною протягом багатьох років".

Зеленський згодом прибув на Даунінг-стріт, 10, де проводить зустріч з Ріші Сунаком.

На Даунінг-стріт також заявили, що Зеленський виступить з промовою в парламенті.

Британське видання Sky News також повідомляє, що до наразі неоголошеного пакету військової допомоги для України можуть увійти "засоби більшої дальності". Зброя, яка б дозволила України порушити здатність Росії постійно цілити в цивільну та критичну інфраструктуру нашої держави.

Питання далекобійних ракет для України також неодноразово підіймалося на найвищих рівнях, проте досі Захід обережно ставився до цієї ідеї, побоюючись, що Україна застосує далекобійні ракети по російській території, що може призвести до прямої конфронтації НАТО з Росією.

Втім, як заявляють українські дипломати, далекобійні ракети є таким самим психологічним бар'єром для західних лідерів, як і винищувачі, а також як танки у минулому. Велика Британія має змогу стати рушієм і в цьому питанні.

Важливо! У медіапросторі України часто наголошують на постачання далекобійних ракет для американських систем HIMARS, але Велика Британія також має на озброєнні подібні розробки. Передача далекобійних ракет суттєво ускладнить російську логістику та дозволить ЗСУ здійснити черговий потужний контрнаступ, як це було в Харківській та Херсонській областях, коли наступу ЗСУ передувало знищення складів боєприпасів та нафтобаз далеко в тилу окупантів.

Лондон посилює санкційний тиск на Росію

Важливою складовою у протидії російській агресії є також і посилення санкційного тиску на Росію та обмеження її економічних можливостей. Видання Reuters, з посиланням на офіційну заяву британського уряду, пише, що вже сьогодні Велика Британія введе додаткові санкції проти тих, хто допомагав президенту Росії Владіміру Путіну "будувати своє особисте багатство, а також тих компаній, які сьогодні наживаються на військовій машині Кремля". Втім, повний обсяг нових санкцій, швидше за все, стане відомий пізніше ввечері.

Водночас слід враховувати, що в Росії зараз створюються чисельні приватні військові компанії, частину з яких активно фінансують місцеві олігархи або державні корпорації. Напередодні стало відомо, що російських державний гігант "Газпром" також збирається створити власну ПВК, та чи вважатиметься ця історія спробою "нажитися на військовій машині Кремля", поки невідомо.

The Washington Post наголошує, що Велика Британія вже наклала санкції проти 1200 громадян Росії та понад 120 російських компаній, після того, як Владімір Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну. Урядовий портал Великої Британії підкреслює, що в санкційних списках вже перебувають низка критичних державних банків Росії, а деякі з них вже відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Доступ Росії до технологій також обмежено, що суттєво перешкоджає подальшим військовим розробкам з боку російських підприємств та частково паралізує військово-промисловий розвиток Росії на довгі роки. Водночас санкції Великої Британії запроваджувалися проти корумпованих політиків Росії, бізнесменів та чиновників, пов'язаних з війною проти України.

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі висловив сподівання, що нові санкції посилять економічний тиск на Путіна, "підриваючи його військову машину, щоб допомогти Україні перемогти". Він також запевнив, що Росія не матиме доступу до активів, які Лондон заморозив, "доки вона не припинить, раз і назавжди, свої загрози територіальному суверенітету та цілісності України".

Британія розширює програму навчань для українських військових

Країни Заходу обдумували, як посилити підтримку України, оскільки країна готується до нового наступу Росії пізніше цього місяця, зазначають у BBC. Натомість, як постачання нової західної техніки, так і завершення навчання українських пілотів очікується навесні, у той час, згідно даними розвідки України, новий масштабний наступ Росії може розпочатися вже найближчими тижнями.

Натомість Велика Британія сигналізує про довготривалу підтримку України. Британці вже навчили близько 10 тисяч українських військових та планують розширити програму навчань до 20 тисяч вже цього року.

Водночас питання постачань винищувачів не так давно було скептично сприйнято Великою Британією. Там наголосили, що відправляти літаки в Україну "непрактично", адже вони потребують місяців навчань для українських пілотів. Втім, схоже, що Велика Британія збирається вирішити це питання, адже перекваліфікація українських пілотів входитиме у майбутню програму навчань.

Зеленський зустрінеться з королем Чарльзом ІІІ

Президент України Володимир Зеленський завітає також у Букінгемський палац, повідомляє The Telegraph. Зустріч Зеленського з королем Чарльзом ІІІ вже підтвердили представники королівської родини. Відзначимо, що британська монархія активно підтримує Україну та неодноразово публічно засуджувала російську агресію.

Зеленського зустрінуть у внутрішньому чотирикутнику палацу, а потім проведуть всередину для зустрічі з монархом.

Востаннє президент України був у палаці у жовтні 2020 року разом із дружиною Оленою, коли зустрівся з принцом і принцесою Уельськими Вільямом і Кетрін.

Ми бачимо, як ці самі цінності піддаються нападу сьогодні в Україні в самий безсовісний спосіб. У позиції, яку ми займаємо тут, ми солідарні з усіма, хто протистоїть жорстокій агресії,

– заявляв Чарльз ІІІ у березні минулого року.

Відзначимо, що раніше з королем Чарльзом зустрічалася перша леді – Олена Зеленська. Тоді українська делегація прибула до Лондона, щоб ушанувати пам'ять покійної королеви Єлизавети II.



Олена Зеленська під час зустрічі з королем Чарльзом / фото ОП

Офіційні зустрічі Володимира Зеленського на такому високому рівню свідчать про потужну підтримку з боку Великої Британії. Візит президента України у Лондон може стати по-справжньому історичним, десь на рівні з поїздкою Зеленського у Вашингтон. Американці та британці дуже часто виступають зі спільною позицією, або ж прислухаються до думки один одного.

Наступною зупинкою президента Зеленського, швидше за все, стане Брюссель. Згідно з інформацією західних журналістів, Зеленський відвідає Європарламент, де з головної трибуни особисто звернеться до європейських депутатів.

Водночас президент України матиме змогу особисто поспілкуватися з лідерами 27 країн-членів ЄС. Таким чином, можна зробити висновок, що у питанні підтримки України, зокрема у частині постачань техніки та санкцій, варто очікувати чергових зрушень, які дозволять остаточно вибити окупантів та забезпечити повну поразку Росії у війні.