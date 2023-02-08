Як зазначив британський прем'єр-міністр, питання передачі Україні винищувачів – частина розмови, передає 24 Канал. А це означає, що не виключено, що з площини теорії ми можемо перейти до практики.

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Україна може отримати винищувачі

Ріші Сунак у своєму виступі наголосив на одному важливому моменті. Він зауважив, у що у питаннях, пов'язаних із допомогою Україні, "можливо все".

Ми підкріпили цю риторику діями. Коли йдеться про винищувачі, звичайно, вони є частиною розмови. Тому сьогодні ми оголосили, що навчатимемо українські ВПС на платформах стандарту НАТО,

– підкреслив він.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії не назвав жодних термінів. Тож достеменно невідомо, у наскільки близькому майбутньому ми можемо розраховувати на винищувачі від країни.

Зауважимо, що раніше Ріші Сунак доручив міністру оборони дослідити, які реактивні літаки держава могла б надати Україні. Тоді ж він заявив, що це питання довгострокове. Натомість наша держава, підкреслив міністр, потребує короткострокової допомоги.

Військова допомога має бути швидше

На цьому прем'єр-міністр наголосив під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції. Він підкреслив, що наша держава "ніколи більше не може залишатися вразливою для нападу".

Ми повинні озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але зміцнити Україну в довгостроковій перспективі,

– підкреслив він.

Сунак зауважив, що українські військові, які прибули до Великої Британії минулого тижня, опановуватимуть танки Challenger 2. Вони робитимуть це "для захисту суверенної території України наступного місяця". Зауважимо, що саме на початок весни прогнозують новий наступ з боку Росії.

За словами Сунака, Велика Британія "прискорить доставлення обладнання". Це дозволить забезпечити нашій державі здобутки на лінії фронту упродовж найближчих "днів і тижнів, а не років".

Зеленський подякував за допомогу

Президент України висловив вдячність прем'єр-міністру Великої Британії та всьому народу країни за те, що вони продовжують підтримувати нашу державу.

Дякую всім людям у Великій Британії, дякую за ці 350 днів єдності,

– наголосив він.

Глава держави зазначив, що Україна робить та робитиме все можливе, щоб на передовій військові мали все по максимуму. Щоб мали озброєння від інших провідних країн. І що Україна буде серед тих держав, які "мають усе, щоб захистити свій народ".