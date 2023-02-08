На таке прохання відреагував британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Він попросив міністра оборони Бена Уоллеса дослідити, які літаки Велика Британія потенційно може надати Україні.

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Коли Україні очікувати на літаки

Однак попри таку оперативну реакцію речник прем'єр-міністра підкреслив, що це буде "довгостроковим рішенням", а не короткостроковою допомогою, яка зараз найбільше потрібна Україні у боротьбі проти Росії.

Прем’єр-міністр доручив міністру оборони дослідити, які реактивні літаки ми могли б надати, але, щоб було зрозуміло, це довгострокове рішення, а не короткострокова допомога, яка зараз найбільше потрібна Україні,

– сказав він.

Натомість, за словами речника, наразі у Великій Британії вважають правильним надати нашій державі танки Challenger, додаткові гармати, засоби дальньої дії, "які можуть допомогти виграти війну зараз, але також дивитися на середньострокову і довгострокову перспективу, щоб забезпечити Україну всіма можливостями, яких вона потребує".

Велика Британія навчатиме українських пілотів

Зазначимо, що раніше Ріші Сунак оголосив про плани навчати українських пілотів керувати літаками стандартів НАТО. Ба більше, речник прем'єр-міністра підкреслив, що у Лондоні хочуть "щоб це почалося якнайшвидше".

Але це складні одиниці військового обладнання. І, як ви знаєте, поточний період навчання для британських пілотів становить близько п’яти років,

– підкреслив він.