На такую просьбу отреагировал британский премьер-министр Риши Сунак. Он попросил министра обороны Бена Уоллеса исследовать, какие самолеты Великобритания потенциально может предоставить Украине.

Достойно внимания Королевский прием, оружие, санкции: все, что известно об историческом визите Зеленского в Британию

Когда Украине ждать самолеты

Более того, представитель правительства Великобритании рассказал, что в Лондоне рассматривают возможность предоставить Украине именно реактивные истребители. Однако окончательное решение еще не принято.

Однако, несмотря на такую оперативную реакцию, спикер премьер-министра подчеркнул, что это будет "долгосрочным решением", а не краткосрочной помощью, которая сейчас наиболее нужна Украине в борьбе против России.

Премьер-министр поручил министру обороны исследовать, какие реактивные самолеты мы могли бы предоставить, но, чтобы было понятно, это долгосрочное решение, а не краткосрочная помощь, которая сейчас наиболее нужна Украине,

– сказал он.

По словам спикера, сейчас в Великобритании считают правильным предоставить нашему государству танки Challenger, дополнительные пушки, средства дальнего действия, "которые могут помочь выиграть войну сейчас, но также смотреть на среднесрочную и долгосрочную перспективу, чтобы обеспечить Украину всеми возможностями, в которых она нуждается".

Также в западных СМИ подчеркнули, что современные реактивные истребители, например, как F-16, требуют больших групп технического обслуживания, а в некоторых случаях потребуют от Украины расширения взлетно-посадочных полос.

Великобритания будет учить украинских пилотов

Отметим, что ранее Риши Сунак объявил о планах учить украинских пилотов управлять самолетами стандартов НАТО. Более того, спикер премьер-министра подчеркнул, что в Лондоне хотят "чтобы это началось как можно быстрее".

Но это сложные единицы военного оборудования. И, как вы знаете, текущий период обучения для британских пилотов составляет около пяти лет,

– подчеркнул он.

По данным The Wall Street Journal, обучение начнется весной.