Как отметил британский премьер-министр, вопрос передачи Украине истребителей – часть разговора, передает 24 Канал. А это значит, что не исключено, что из плоскости теории мы можем перейти к практике.

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Украина может получить истребители

Риши Сунак в своем выступлении отметил один важный момент. Он заметил, во что в вопросах, связанных с помощью Украины, "возможно все".

Мы подкрепили эту риторику действиями. Когда речь идет об истребителях, они, конечно, являются частью разговора. Поэтому сегодня мы объявили, что будем учить украинские ВВС на платформах стандарта НАТО,

– подчеркнул он.

В то же время премьер-министр Великобритании не назвал никаких терминов. Поэтому неизвестно, в насколько близком будущем мы можем рассчитывать от страны истребители.

Заметим, что ранее Риши Сунак поручил министру обороны исследовать, какие реактивные самолеты государство могло предоставить Украине. Тогда же он заявил, что этот вопрос долгосрочный. В то же время наше государство, подчеркнул министр, нуждается в краткосрочной помощи.

Военная помощь должна быть быстрее

Об этом премьер-министр подчеркнул во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции. Он подчеркнул, что наше государство "никогда больше не может оставаться уязвимым для нападения".

Мы должны вооружить Украину в краткосрочной перспективе, но укрепить Украину в долгосрочной перспективе,

– подчеркнул он.

Сунак отметил, что украинские военные, прибывшие в Великобританию на прошлой неделе, будут овладевать танками Challenger 2. Они будут делать это "для защиты суверенной территории Украины в следующем месяце". Заметим, что к началу весны прогнозируют новое наступление со стороны России.

По словам Сунака, Великобритания "ускорит доставку оборудования". Это позволит обеспечить нашему государству достижения на линии фронта в ближайшие "дни и недели, а не годы".

Зеленский поблагодарил за помощь

Президент Украины выразил благодарность премьер-министру Великобритании и всему народу страны за то, что они продолжают поддерживать наше государство.

Спасибо всем людям в Великобритании, спасибо за эти 350 дней единства,

– подчеркнул он.

Глава государства отметил, что Украина делает и будет делать все возможное, чтобы на передовой военные имели все по максимуму. Чтобы имели вооружение от других ведущих стран. И что Украина будет среди тех государств, которые "имеют все, чтобы защитить свой народ".