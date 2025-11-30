Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також Політолог розкрив приховану мету заяви Путіна про мирні переговори

Як росіяни поширюють пропаганду?

За словами аналітиків ISW, попри заяви росіян, лінія фронту в Україні не перебуває на межі краху.

Один із впливових прокремлівських військових блогерів зазначив, що російські державні ЗМІ після пресконференції Путіна 27 листопада активно поширюють неправдиві твердження про те, що фронт в Україні нібито обвалюється.

Пропагандисти стверджують, що українські військові масово дезертують і здаються в полон, залишаючи великі території без захисту; що російські війська незабаром рушать на Київ; і що українська армія вже фактично зазнала поразки, і росіянам лишилося лише "добити" її.

"Воєнкор" фактично звинуватив російські ЗМІ у фабрикації територіальних успіхів, поширенні перебільшених заяв Путіна та використанні штучного інтелекту для створення фейкових відео із "полоном" українських військових.

Російські державні ЗМІ також намагаються підсилити зусилля Кремля зі створення враження, що російські війська нібито неминуче прорвуть окремі ділянки фронту, знищать найбоєздатніші українські підрозділи та загалом зруйнують боєздатність українських сил – а тому, мовляв, Україна й Захід повинні якнайшвидше піти на поступки Росії, поки ситуація нібито не стала ще гіршою,

– йдеться у звіті.

Російський блогер наголосив, що фронт не руйнується, Росія далека від перемоги, а їхні війська зберігають ініціативу лише ціною великих втрат у живій силі та техніці.

За його словами, українські та російські сили ведуть позиційну війну вздовж усієї лінії фронту; а українські війська проводять контратаки – усе це відповідає наявним відкритим даним з поля бою.

За словами блогера, українські війська продовжують оборону на Харківщині, зокрема проводять спроби контратак у східній частині Вовчанська та чинять опір російським штурмам у напрямках Куп'янська та Борової.

Як наслідок, оцінка блогера суперечить заявам Путіна від 27 листопада про те, що російські війська нібито завершили захоплення Куп'янська, узяли під контроль більшу частину Вовчанська та що українські сили не здатні стримувати російські атаки біля Осколу.

Блогер також спростував твердження Путіна про те, що Росія активно проводить кілька операцій з оточення і змушує ЗСУ залишати цілі оборонні рубежі.

ISW і надалі наголошує, що ситуація на деяких ділянках фронту дійсно складна, особливо в напрямках Покровська й Гуляйполя, однак твердження Путіна та російських ЗМІ є перебільшеними й не відповідають дійсності,

– підкреслили аналітики.

Показово, що спотворення реальної ситуації з боку Кремля було настільки грубим і далеким від реальності, що навіть один із провоєнних російських блогерів вирішив відреагувати.

Які заяви нещодавно зробив Путін?