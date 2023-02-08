24 Канал зібрав для вас головні тези із виступу Володимира Зеленського перед британськими депутатами. Про що президент говорив у своєму зверненні – читайте далі.

Цікаво Літак з Зеленським приземлився у Британії: його зустрів Сунак

До речі, Зеленський став першим іноземним лідером, який звернувся до парламентарів у Вестмінстерському холі після прем'єр-міністра М'янми Аун Сан Су Чжі у 2012 році. Усі присутні слухали українського лідера стоячи. У залі лунали гучні аплодисменти.

Звернення до Джонсона та британців

Зеленський подякував британцям за підтримку та сміливість. Лондон підтримував Київ від перших секунд повномасштабної війни. Президент звернувся до колишнього прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона.

Борисе, ти об'єднав інших в той момент, коли це здавалось абсолютно неможливим,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що всі британці показали свій мужній характер та відданість принципам.

Наша перемога змінить світ

Зеленський наголосив, усі розуміють, що Росія програє. Перемога змінить весь світ і ці зміни були необхідні світу давно.

Дивіться виступ Зеленського:

Візит Зеленського до Великої Британії

Уранці 8 лютого президент Володимир Зеленський вирушив до Великої Британії. Про візит президента стало відомо, коли глава держави уже був на шляху до Лондона.

Першим президента зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Також глава держави зустрінеться з королем Чарльзом ІІІ. Окрім того, президент матиме зустріч з військовими, які проходять навчання у Сполученому Королівстві.

Цей візит президента у Велику Британію є другим за час повномасштабного вторгнення після. Вперше президент здійснив закордонний візит у грудні 2022 року, відвідавши США.

Після візиту до Лондона Володимир Зеленський може відвідати Бельгію, про що повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. У межах цього візиту президент може виступити перед Європарламентом та відвідати засідання Європейської Ради.