Потужна промова глави держави не залишила нікого байдужим, передає 24 Канал. Тож у мережі відразу кілька парламентарів вирішили відреагувати на виступ Зеленського.

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Президент України надихає

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі зазначив, що слова Володимира Зеленського – "потужні". Він також додав, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну. І робитиме це доти, поки наша держава не виграє війну, розв'язану Росією.

Тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі наголосив, що звернення Володимира Зеленського до парламенту було надихаючим.

Він – втілення хоробрості, гідності та відваги українського народу. Уся Палата представників і вся Велика Британія об'єднані проти кривавої та незаконної війни Путіна. Україна має перемогти,

– підкреслив він.

Ліберал-демократка Сара Олні також відреагувала на виступ глави держави перед парламентарями. Вона підкреслила, що для неї було честю почути промову Зеленського цього дня. Вона також подякувала президенту України за його виступ.

Ми пропонуємо вам ознайомитися з основними тезами Володимира Зеленського, озвучених перед парламентарями Великої Британії. Під час свого виступу він не лише подякував союзникам, а й попрохав їх продовжити надавати нам військову допомогу, зокрема передати літаки.

Про літаки говоритиме і з королем Чарльзом

Зауважимо, що під час свого візиту до Великої Британії Володимир Зеленський уперше зустрівся з королем Чарльзом ІІІ. Перед цим він зазначав, що це буде особливий момент. Глава держави навіть зауважив, які слова скаже Чарльзу: "У Британії король – пілот ВПС, а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС – король".

Коротко про візит Зеленського