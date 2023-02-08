Мощная речь главы государства не оставила никого безразличным, передает 24 Канал. Поэтому в сети сразу несколько парламентариев решили отреагировать на выступление Зеленского.

Читайте также Вечером Зеленский встретится с Макроном и Шольцом в Париже – СМИ

Президент Украины вдохновляет

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли отметил, что слова Владимира Зеленского – "мощные". Он также добавил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину. И будет это делать до тех пор, пока наше государство не выиграет войну, развязанную Россией.

Теневой министр иностранных дел Дэвид Лемми подчеркнул, что обращение Владимира Зеленского к парламенту было вдохновляющим.

Он воплощение храбрости, достоинства и отваги украинского народа. Вся Палата представителей и вся Великобритания объединены против кровавой и незаконной войны Путина. Украина должна победить,

– подчеркнул он.

Либерал-демократ Сара Олни также отреагировала на выступление главы государства перед парламентариями. Она подчеркнула, что для нее было честью услышать речь Зеленского в этот день. Она также поблагодарила президента Украины за его выступление.

Мы предлагаем вам ознакомиться с основными тезисами Владимира Зеленского, озвученных перед парламентариями Великобритании. Во время своего выступления он не только поблагодарил союзников, но и попросил их продолжить оказывать нам военную помощь, в том числе передать самолеты.

О самолетах будет говорить и с королем Чарльзом

Заметим, что во время своего визита в Великобританию Владимир Зеленский впервые встретился с королем Чарльзом ІІІ. До этого он отмечал, что это будет особый момент. Глава государства даже заметил, какие слова скажет Чарльзу: "В Британии король – пилот ВВС, а в Украине сегодня каждый пилот ВВС – король".

Кратко о визите Зеленского