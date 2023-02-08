Он напомнил, что король Великобритании – пилот. Поэтому у него будет возможность поговорить о самолетах для Украины с тем, для кого эта тема максимально близка, передає 24 Канал.

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Каждый пилот Украины – король

Мы платим своими жизнями... Жизнями наших героев, которые каждый день рискуют жизнью и смертью,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что "действительно особым моментом" станет его встреча с королем Великобритании Чарльзом. Ему он планирует сказать: "В Британии король – пилот ВВС, а в Украине сегодня каждый пилот ВВС – король".

Президент Украины отметил, что гордится военно-воздушными силами нашего государства. В то же время он подчеркнул, что нашему войску очень необходимы самолеты, чтобы противостоять России.

Напомним, что во время своего визита Зеленский подарил спикеру британского парламента шлем украинского пилота. На нем написано: "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее". Глава государства добавил: "Я верю, что этот символ поможет нам в нашей следующей коалиции, коалиции самолетов... Крыльев за свободу".



Зеленский подарил спикеру парламента шлем пилота: смотрите видео

Поблагодарил "коалицию друзей"

Владимир Зеленский выразил благодарность Великобритании и США за помощь, которую они оказывают нашему государству. Он отметил, что "коалиция друзей" будет необходима и в будущем. Это позволит не допустить агрессию и в других регионах.

Глава государства отдельно поблагодарил за помощь в подготовке почвы для специального трибунала. Его задача – доказать преступления российской агрессии, привлечь к ответственности причастных лиц. Кроме того, предполагается специальный механизм компенсации.

Владимир Зеленский также поблагодарил Великобританию за предоставление танков и ракет большой дальности. Это, убежден глава государства, заставит Россию "полностью отступить". Президент Украины добавил, что мир "прокладывает путь к новой истории".

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