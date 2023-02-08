Він нагадав, що король Великої Британії – пілот. Тож матиме можливість поговорити про літаки для України з тим, для кого ця тема максимально близька, передає 24 Канал.

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Кожен пілот України – король

Ми платимо своїми життями... Життями наших героїв, які щодня ризикують життям і смертю,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що "справді особливим моментом" стане його зустріч з королем Великої Британії Чарльзом. Йому він планує сказати: "У Британії король – пілот ВПС, а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС – король".

Президент України зазначив, що пишається військово-повітряними силами нашої держави. Водночас він підкреслив, що нашому військову надзвичайно необхідні літаки, щоб протистояти Росії.

Нагадаємо, що під час свого візиту Зеленський подарував спікеру британського парламенту шолом українського пілота. На ньому написано: "У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її". Глава держави додав: "Я вірю, що цей символ допоможе нам у нашій наступній коаліції, коаліції літаків.... крил за свободу".

Зеленський подарував спікеру парламенту шолом пілота: дивіться відео

Подякував "коаліції друзів"

Володимир Зеленський висловив подяку Великій Британії та США за допомогу, яку вони надають нашій державі. Він зазначив, що "коаліція друзів" буде необхідною й у майбутньому. Це дозволить не допустити агресії й в інших регіонах.

Глава держави окремо подякував за допомогу у підготовці ґрунту для спеціального трибуналу. Його задача – довести злочини російської агресії, притягнути до відповідальності причетних осіб. Крім того, передбачається спеціальний механізм компенсації.

Володимир Зеленський також подякував Великій Британії за надання танків і ракет великої дальності. Це, переконаний глава держави, змусить Росію "повністю відступити". Президент України додав, що світ "прокладає шлях до нової історії".

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