У сети уже появилось фото встречи президента Украины и британского монарха. Перед этим глава государства выступил в парламенте.
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Президент встретился с королем Британии
Во время своей поездки в Британию Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III. Это первая встреча украинского президента и британского монарха.
В сети появилось фото, где можно увидеть, как король Чарльз в классическом костюме встречается с военным лидером. В свою очередь, Зеленский надел джемпер и брюки в военном стиле.
Встреча прошла в Букингемском дворце. Об этом рассказали в твиттере Королевской семьи.
Зеленский встретился с королем Чарльзом / Фото твиттер Королевской семьи
Кратко о визите Зеленского в Великобританию
Информация о том, что Зеленский прилетит в Великобританию, появилась утром 8 февраля. Об этом писали иностранные СМИ, украинская сторона не комментировала.
Зеленский уже встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Также у президента запланирована встреча с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании.
Следует отметить, что это первая поездка Зеленского в Британию с начала полномасштабного вторжения и вторая – за границу.