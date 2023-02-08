У сети уже появилось фото встречи президента Украины и британского монарха. Перед этим глава государства выступил в парламенте.

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Президент встретился с королем Британии

Во время своей поездки в Британию Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III. Это первая встреча украинского президента и британского монарха.

В сети появилось фото, где можно увидеть, как король Чарльз в классическом костюме встречается с военным лидером. В свою очередь, Зеленский надел джемпер и брюки в военном стиле.

Встреча прошла в Букингемском дворце. Об этом рассказали в твиттере Королевской семьи.

Зеленский встретился с королем Чарльзом / Фото твиттер Королевской семьи

Кратко о визите Зеленского в Великобританию

Информация о том, что Зеленский прилетит в Великобританию, появилась утром 8 февраля. Об этом писали иностранные СМИ, украинская сторона не комментировала.

Зеленский уже встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Также у президента запланирована встреча с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании.

Следует отметить, что это первая поездка Зеленского в Британию с начала полномасштабного вторжения и вторая – за границу.