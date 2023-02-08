Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Тобто після Лондона президент України відвідає Брюссель.

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План ймовірного візиту Зеленського

За словами Рікадра Йозвяка, Володимир Зеленський до полудня (тобто по обіді за Києвом) виступить зі зверненням до Європарламенту в Брюсселі. Після цього президент України відвідає засідання Європейської Ради.

Президент України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту в Брюсселі завтра до полудня на короткій годинній сесії, а потім відвідає Європейську Раду після цього,

– повідомив журналіст.