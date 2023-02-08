Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

То есть, после Лондона президент Украины посетит Брюссель.

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План вероятного визита Зеленского

По словам Рикадра Йозвяка, Владимир Зеленский к полудню (т.е. после обеда по Киеву) выступит с обращением в Европарламент в Брюсселе. После этого президент посетит заседание Европейского Совета.

Президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе завтра до полудня на короткой часовой сессии, а затем посетит Европейский Совет после этого,

– сообщил журналист.