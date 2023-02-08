Зеленський і Сунак зустрілися з українськими військовими, які навчаються на британському військовому об'єкті. Зокрема, президент України прибув до британського військового об'єкта Lulworth Camp у Дорсеті.
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Зеленський зустрівся з військовими, які тренуються на Challenger 2
Зеленський і прем'єр-міністр Ріші Сунак зустрілися з українськими військовими, які тренуються на танках Challenger 2.
Зеленський і Сунак зустрілися з українськими військовими / Фото PA
Зеленський у Британії зустрівся з українськими військовими / Фото PA
Зеленський відвідав українських військових у Британії / Фото PA
Ріші Сунак під час зустрічі із Зеленським заявив, що Британія навчатиме 10 тисяч українських воїнів та відправить танки Challenger найближчим часом.
Ми навчаємо українців, даємо вам необхідну зброю, щоб ви могли дати відсіч російським силам, також намагаємося прискорити постачання зброї, щоб вона якнайшвидше потрапила в Україну за кілька днів, кілька тижнів, але не за кілька місяців. Танки Challenger потрібні Україні вже наступного місяця, щоб вона могла захищатися,
– сказав Сунак.
Що відомо про візит Зеленського в Британію
- Президент Володимир Зеленський 8 лютого здійснив другий закордонний візит після повномасштабного вторгнення Росії. Глава держави вирушив у Британію.
- Відразу після приземлення у Сполученому Королівстві українського президента зустрів Ріші Сунак. Також Зеленський вперше зустрівся з Королем Чарльзом ІІІ.
- Зеленський виступив у британському парламенті, де передав спікеру шолом українського льотчика. У Лондоні лідер України попросив передати нашим військовим сучасні літаки.
- Після цього Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса дослідити, які літаки Велика Британія потенційно може надати Україні.
- Крім зустрічі із Сунаком, очікується, що Зеленський проведе переговори з лідером Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.