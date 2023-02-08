Зеленський і Сунак зустрілися з українськими військовими, які навчаються на британському військовому об'єкті. Зокрема, президент України прибув до британського військового об'єкта Lulworth Camp у Дорсеті.

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Зеленський зустрівся з військовими, які тренуються на Challenger 2

Зеленський і прем'єр-міністр Ріші Сунак зустрілися з українськими військовими, які тренуються на танках Challenger 2.



Зеленський і Сунак зустрілися з українськими військовими / Фото PA



Зеленський у Британії зустрівся з українськими військовими / Фото PA



Зеленський відвідав українських військових у Британії / Фото PA

Ріші Сунак під час зустрічі із Зеленським заявив, що Британія навчатиме 10 тисяч українських воїнів та відправить танки Challenger найближчим часом.

Ми навчаємо українців, даємо вам необхідну зброю, щоб ви могли дати відсіч російським силам, також намагаємося прискорити постачання зброї, щоб вона якнайшвидше потрапила в Україну за кілька днів, кілька тижнів, але не за кілька місяців. Танки Challenger потрібні Україні вже наступного місяця, щоб вона могла захищатися,

– сказав Сунак.

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