Зеленский и Сунак встретились с украинскими военными, обучающимися на британском военном объекте. В частности, президент Украины прибыл на британский военный объект Bovington Camp в Дорсете.
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Зеленский встретился с военными, которые тренируются на Challenger 2
Зеленский и премьер-министр Риши Сунак встретились с украинскими военными, тренирующимися на танках Challenger 2.
Зеленский и Сунак встретились с украинскими военными / Фото PA
"Я увидел, что ребята готовы учиться быстро. Наши военнослужащие проявляют усердие и спешат как можно быстрее овладеть новыми навыками, чтобы вернуться домой и использовать все, чему научились, для освобождения нашей территории. Вижу, что здесь есть все необходимое для этого, в том числе мощные танки. Именно такие, как нам нужны. И мы делаем все, чтобы они так же быстро появились на поле боя", – цитирует Зеленского сайт ОП.
Зеленский в Британии встретился с украинскими военными / Фото PA
Зеленский посетил украинских военных в Британии / Фото PA
Риши Сунак на встрече с Зеленским заявил, что Британия будет обучать 10 тысяч украинских воинов и отправит танки Challenger в ближайшее время.
Мы учим украинцев, даем вам необходимое оружие, чтобы вы могли дать отпор российским силам, также пытаемся ускорить поставки оружия, чтобы оно как можно быстрее попало в Украину через несколько дней, несколько недель, но не через несколько месяцев. Танки Challenger нужны Украине уже в следующем месяце, чтобы она могла защищаться,
– сказал Сунак.
В ходе встречи президент вручил украинским военнослужащим государственные награды.
Зеленский и Сунак встретились с украинскими военными / Фото ОП
Что известно о визите Зеленского в Британию
- Президент Владимир Зеленский 8 февраля совершил второй зарубежный визит после полномасштабного вторжения России. Глава государства отправился в Британию.
- Сразу после приземления в Великобритании украинского президента встретил Риши Сунак. Также Зеленский впервые встретился с Королем Чарльзом ІІІ.
- Зеленский выступил в британском парламенте, где передал спикеру шлем украинского лётчика. В Лондоне лидер Украины попросил передать нашим военным современные самолеты.
- После этого Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса исследовать, какие самолеты Великобритания может предоставить Украине.
- Кроме встречи с Сунаком, ожидается, что Зеленский проведет переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.