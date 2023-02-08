Об этом во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает 24 Канал. Глава нашего государства в шутку отреагировал на это заявление.

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Украинские пилоты будут проходить подготовку

По словам Сунака, наших пилотов будут учить на истребителях западного образца. Кроме того, он оптимистично ответил на вопрос, связанный с передачей самолетов Украине. Премьер-министр отметил, что во всем, что касается обеспечения нашего государства, "все возможно".

С удовольствием сообщаю о том, что сегодня мы договорились, что расширим нашу тренировочную программу – программу, которая уже подготовила 10 тысяч военных только за последние полгода – в военно-морские силы и пилотов истребителей, чтобы ВСУ смогли защищать свое государство и в следующие поколения,

– подчеркнул Сунак.

Владимир Зеленский отреагировал на обучение наших пилотов. Глава государства заявил: "Я не знал, что обучение на самолетах Typhoon занимает три года. Давайте мы отправим наших пилотов, и они научатся этому за 2,5 года".

Сунак добавил, что подготовка наших пилотов – только начало процесса передачи Украине истребителей от международных партнеров. Он также отметил, что ведутся переговоры с союзниками относительно военной помощи для нашего государства.

Украина нуждается в краткосрочной помощи

Это подчеркнул Риши Сунак. По его словам, Украина "никогда больше не может оставаться уязвимой для нападения".

Мы должны вооружить Украину в краткосрочной перспективе, но укрепить Украину в долгосрочной перспективе,

– отметил Сунак.

Премьер добавил, что украинские военные, прибывшие в конце прошлой недели в Великобританию, учатся на танках Challenger 2. Они учатся управлять британскими машинами "для защиты суверенной территории Украины в следующем месяце". Существует ряд версий, но по одной из них Россия может осуществить новое наступление в начале весны.

Также Сунак подчеркнул, что Великобритания "ускорит доставку оборудования". Таким образом, наше государство сможет добиться результатов на линии фронта в ближайшие "дни и недели, а не годы".

Заметим, что Владимир Зеленский прибыл в Великобританию 8 февраля. Во время своего визита он встретился не только с Риши Сунаком. Глава государства имел возможность попасть на аудиенцию к королю Чарльзу III, а также выступить перед британским парламентариями. По этой ссылке узнайте самое важное о его визите.