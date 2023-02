Официальные лица в Киеве, а также эксперты отмечают, что Украине важно получить самолеты, чтобы передача бронетехники имела больший эффект на поле боя. 24 Канал анализирует, как Eurofighter Typhoon может усилить авиапарк Украины

Процесс запущен: Зеленский убедил Сунака передать самолеты

8 февраля президент Владимир Зеленский совершил свой второй зарубежный визит за почти год полномасштабной войны. Украинский лидер отправился в Британию, где встретился с премьером Риши Сунаком.

Зеленский выступил перед британским парламентом, спикеру которого передал шлем украинского пилота. Таким образом, глава государства намекнул, какова цель его визита – самолеты. Глава государства прямым текстом заявил, что Украине важно получить современные истребители.

Британский премьер не исключил поставки самолетов Украине. Сунак даже попросил министра обороны Бена Уоллеса исследовать, какие самолеты Великобритания потенциально может предоставить Украине.

В ходе встречи Сунак объявил, что Украина и Британия договорились расширить программу тренировок для военных. Стороны согласовали подготовку военно-морских сил и пилотов истребителей.

Typhoon: история создания панъевропейского самолета

Первые чертежи Typhoon появились в 1970-е годы, когда в Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции решили создать унифицированный современный самолет для всей Европы. Однако французы довольно быстро решили выйти из проекта.

Первый Eurofighter поднялся в небо в 1994 году и через 3 года был сделан первый заказ на истребитель, но не был выполнен. Страны-разработчики планировали закупить 620 воздушных судов, однако было заказано 530 самолетов.

Typhoon RIAT 2016 / Фото airwolfhound

Eurofighter – это многоцелевой самолет 4+ поколения. Однако до этого звания истребитель дошел в 2006 году из-за установки контейнера лазерной подсветки целей Litening III.

Как пишет военный портал Defence Express, окончательный выход на все возможности поражения наземных и воздушных целей пришелся на 2014 год. Тогда самолет получил обновление под длинным названием "second element of the Phase 1 Enhancements" – P1Eb и возможность использования дальнобойной ракеты "воздух-воздух" Meteor от MBDA.

По состоянию на декабрь 2021 года совокупное количество изготовленных и заказанных самолетов составило 661 единицу.

Какую модификацию Typhoon может получить Украина: характеристики

Обновление самолетов шло по отдельным программам, следовательно, "наполнение" воздушных судов может отличаться. Воздушные силы Великобритании используют Eurofighter FGR4. По состоянию на 2021 год было известно, что у Великобритании 138 единиц таких самолетов.

Как пишет Defence Express, Eurofighter FGR4 имеет все операционные боевые возможности:

дальнобойные ракеты "воздух-воздух" Meteor,

ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM,

оптико-локационную станцию PIRAT для наведения ракет без включения РЛС.

Украина сможет доставать врага на расстоянии 200 километров

Следует обратить внимание на дальнобойные ракеты Meteor, имеющие дальность уничтожения самолетов до 200 километров. Это управляемая ракета класса "воздух-воздух" большой дальности.

Тактико-технические характеристики Meteor

Дальность полета: 100 км. Баллистическая дальность ракеты составляет 250 – 300 км;

Скорость: более 4 Маха

Длина: 3,67 метра

Диаметр: 178 миллиметра

Масса: 190 килограммов

Система наведения: ИНС+радиокоррекция+АРГСН

Боевая часть: осколочно-фугасная

Для работы по наземным целям на Eurofighter FGR4 установлен Litening, позволяющий использование высокоточных бомб Paveway, ракет Brimstone, а также другого вооружения с полуактивной лазерной наводкой.

Самолеты могут использовать крылатые ракеты Storm Shadow. По результатам поездки в Лондон Зеленский сообщил, что Украине удалось договориться о дальнобойных ракетах. Идет ли речь о Storm Shadow – неизвестно.



Typhoon FGR4 ZK439 / Фото Mike Burdett

Аналитики Defence Express обратили внимание на высокую боевую погрузку самолета, который имеет 13 точек подвески (одна для Litening) и может нести общий вес до 9 тонн.

Важным параметром является реальный боевой радиус, зависящий не только от конфигурации боевой нагрузки, но и профиля полета. Для миссий с нанесением ударов по наземным целям он составляет 600 километров с низковысотным профилем полета (lo-lo-lo) на всем участке и использованием трех подвесных топливных баков,

– говорится в сообщении.

Эксперты назвали еще одно преимущество Eurofighter, которым могут похвастаться всего 4 типа самолетов в мире. Речь идет о сверхзвуковой крейсерской скорости, которая составляет 1,2-1,4 Маха в зависимости от конфигурации нагрузки.

Defence Express пишет, что в Eurofighter предприняты меры по уменьшению заметности на РЛС, встроен комплекс РЭБ, установлена система обмена информацией между самолетами, когда возможно производить пуск по данным с другого борта.

"Самолет имеет значительную маневренность в ближнем бою, быстроподъемность в 315 м/с и тяговооруженность на уровне 1,15 в конфигурации для воздушного боя", – отмечают эксперты.

Стоимость Eurofighter

Истребитель Eurofighter получился достаточно дорогим, если сравнивать его цену с аналогами. Это один из самых дорогих истребителей в мире.

В 2013 году, как писало DW, стоимость одного истребителя составила 93,5 миллионов евро. Первоначально предполагалось, что его цена не будет превышать 33 миллиона евро.



Eurofighter Typhoon RIAT 2016 / Фото airwolfhound

Стоимость за единицу на уровне 2007 года оценивалась в 120 миллионов долларов за машину с запчастями и обучением. В 2018 году Airbus предлагал Индии истребители Eurofighter по цене до 138 миллионов евро за штуку.

Базовая цена Eurofighter Typhoon составляет 93,9 миллионов евро, а средняя – более 140 миллионов евро за штуку. С учетом затрат на разработку стоимость единицы составляет более 150 миллионов евро.

В Defence Express обратили внимание на спекулятивную стоимость одного лётного часа. Различные источники отмечают, что стоимость одного лётного часа составляет от 8 до 18 тысяч долларов.

Истребители Eurofighter Typhoon уже были в небе Украины

Осенью 2020 года боевые самолеты Королевских воздушных сил Великобритании впервые приняли участие в украинских военных учениях, информировало Defence Express.

Британская сторона привлекла к десантным операциям собственные военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules. Также в учениях принимали участие и многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon.

Именно они наносили авиационный удар с воздуха по позициям условного противника, во время масштабной операции по форсированию Днепра вблизи села Львове в Херсонской области украинскими и британскими десантными подразделениями.

Полет истребителей Eurofighter Typhoon на шоу: видео

Так, на одном из этапов наступления, после артиллерийской подготовки атаки, задействовали пару "Тайфунов". Благодаря этому была подавлена работа пунктов управления врага, а также нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

В дальнейшем британские истребители прикрывали с воздуха переправу Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и их партнеров из 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании.