Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной, отметив, что во время переговоров между командами Владимира Зеленского и Дональда Трампа не стоит ожидать "классическую дипломатию". По его мнению, там будет происходить что-то новое и менее агрессивное, чем в Овальном кабинете.

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В США изменили риторику

Олег Лесной считает, что у украинской стороны появились 2 положительных аспекта во время встречи в Саудовской Аравии. Первое, в администрации Дональда Трампа поняли, что надо говорить не только с Россией, но и с Украиной по завершению войны.

Второе, украинской делегации, несмотря на непубличное напряжение, возможно, удастся донести свое видение мирного процесса.

В Овальном кабинете все должны были слушать Трампа, поэтому ничего и не получилось. В этом случае лидера США не будет, поэтому, я надеюсь, нас услышат, или хотя бы будут слушать,

– сказал политолог.

Прекращение огня

Олег Лесной также подчеркнул, что очень важно, чтобы на встрече в Саудовской Аравии, при обсуждении прекращения огня на территории Украины, основную роль играли люди, которые разбираются в военной сфере.

Если прекращать огонь, то есть технология, а эту технологию знают военные,

– отметил он.

Соглашение о полезных ископаемых

По мнению политолога, если США объединяют подписания соглашения о полезных ископаемых с какими-то другими компонентами, то Украина также может делать это. Например, настаивать на отмене запрета на поставку военной помощи.

Как по мне, ничего страшного, если в очередной раз мы не согласимся подписывать это соглашение, если нас не будут устраивать какие-то условия. Чем ближе к мирному процессу, тем больше у нас будет острых углов. Этого не стоит бояться,

– высказался он.

Однако, Олег Лесной добавил, что не стоит оттягивать вопрос о встрече Зеленского и Трампа.

Интересно, Великобритания присоединилась к подготовке переговоров между делегациями Украины и США в Джидде. Советник премьера Кира Стармера Джонатан Пауэлл посетил Киев и проконсультировал Зеленского по мирным переговорам, чтобы избежать повторения дипломатических скандалов.