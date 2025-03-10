Как пишет издание The Times, на выходных Украину посетил советник по национальной безопасности премьера министра Британии Кира Стармера, Джонатан Пауэлл. Он проконсультировал Зеленского по ведению мирных переговоров с Соединенными Штатами, чтобы избежать повторения скандала в Овальном кабинете, передает 24 Канал.

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Также известно, что Кир Стармер прилагает усилия для того, чтобы убедить Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной. Премьер Британии считает, что возобновление обмена разведывательной информацией является даже более срочным, чем разморозка военной помощи. Стармер на выходных обсудил эти потребности Украины с президентом Франции и генсеком НАТО Марком Рютте, который на этой неделе посетит Вашингтон.

Советник Пауэлл в свою очередь настаивал на возобновлении обмена разведданными в разговоре с советником Трампа по нацбезопасности Майком Волцем.

Отдельно отмечается, что Великобритания не будет принимать непосредственного участия в переговорах, а британские чиновники отправятся в Саудовскую Аравию только по просьбе Украины.

Напомним, что президент Зеленский назвал ожидания от встречи в Джидде. Он выразил надежду на результаты как в приближении мира, так и продолжении помощи Украине.