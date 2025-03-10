Як пише видання The Times, на вихідних Україну відвідав радник з національної безпеки прем'єра міністра Британії Кіра Стармера, Джонатан Пауелл. Він проконстультував Зеленського щодо ведення мирних переговорів зі Сполученими Штатами, аби уникнути повторення скандалу в Овальному кабінеті, передає 24 Канал.

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Також відомо, що Кір Стармер докладає зусиль задля того, аби переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною. Прем'єр Британії вважає, що поновлення обміну розвідувальною інформацією є навіть більш терміновим, ніж розморозка військової допомоги. Стармер на вихідних обговорив ці потреби України з президентом Франції та генсеком НАТО Марком Рютте, який цього тижня відвідає Вашингтон.

Радник Пауелл своєю чергою наполягав на поновленні обміну розвідданими у розмові з радником Трампа з нацбепеки Майком Волцем.

Окремо зазначається, що Британія не братиме безпосередньої участі у переговорах, а британські чиновники вирушать до Саудівської Аравії тільки на прохання України.

Нагадаємо, що президент Зеленський назвав очікування від зустрічі у Джидді. Він висловив сподівання на результати як в наближенні миру, так і продовженні допомоги Україні.