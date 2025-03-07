Когда украинская и американская делегации встретятся в Саудовской Аравии, какие темы будут обсуждать, и кто будет представлять каждую из сторон – читайте в материале 24 Канала.

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Владимир Зеленский подтвердил встречу делегаций в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский отметил, что на следующей неделе, в понедельник, 10 марта, запланирован его визит в Саудовскую Аравию для встречи с Наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире,

– сказал глава государства.

Президент также отметил, что он и его команда говорили президенту США Дональду Трампу, что Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира.

Где и когда состоится разговор представителей Украины и США

В Министерстве иностранных дел Королевства Саудовской Аравии отметили, что приветствуют возможность принять запланированную встречу между США и Украиной. Она состоится в Джидде на следующей неделе.

Саудовское МИД также подтвердило постоянные усилия страны по достижению прочного мира для прекращения конфликта в Украине.

По предварительным данным, эта встреча запланирована на вторник, 11 марта.

Какие темы могут обсудить представители Киева и Вашингтона

Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф рассказал, что на встрече в Саудовской Аравии украинская и американская стороны будут обсуждать основные положения соглашения по урегулированию войны и начальное прекращение огня.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий рассказал, что повестка дня на украинско-американской встрече во вторник содержит вопросы двусторонних отношений между странами, стратегического партнерства и его дальнейшего развития и другие. В центре разговора будет также путь Украины к миру.

Тихий также отметил, что встреча в Саудовской Аравии может стать площадкой для подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Однако в МИД не могут этого точно подтвердить, поэтому просят "не забегать вперед".

Кто может представлять обе стороны на переговорах

Корреспондент Fox News Джеки Генрих рассказывала, что на переговорах с Украиной с американской стороны, вероятно, будут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

С украинской стороны в Джидде может присутствовать глава ОП Андрей Ермак.

Будут ли россияне на переговорах Украины и США в Джидде

Спикер МИД Украины Георгий Тихий также отметил, что консультации в Саудовской Аравии планируются двусторонними. К диалогу будут привлечены только Украина и США, а российских представителей там не должно быть.

"Нам ничего не известно, что там должны быть россияне. Мы такой никакой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации, что там планируют быть какие-то россияне", – отметил Георгий Тихий.