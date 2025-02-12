Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также Будет ли ранняя весна и ждать ли морозов в феврале: интервью с метеорологом о погоде в Украине

Снег в Украине

По прогнозу синоптиков, 13 февраля без осадков. Ночью и утром на северо-востоке и в Карпатском регионе местами туман. Ночью -4 – -11 градусов. Однако, в восточных областях и Карпатах до -15. Днем от -3 до +2 градусов, на Западе и Одесской области 0 – +5 градусов.

В пятницу, 14 февраля, в западных, днем и в северных областях ожидается небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Тем временем на остальной территории без осадков. Температура воздуха ночью -3 – -8 градусов, на Левобережье -8 – -13, днем от -1 до +4 градусов, а на Юге до +8.

15 февраля временами снег. В западных и северных областях днем осадки прекратятся. На дорогах гололедица. В течение суток 0 – -6 градусов в течение суток. Однако, ночью на Западе -6 – -11 градусов. На Юге от -3 до +2 градусов.

В ближайшие 3 суток ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 3 – 10 метров в секунду.

Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах, уже в воскресенье, 16 февраля, осадки возможны по всей Украине. Так, ожидается небольшой снег.

Смотрите также Морозы, значительные снега или потепление: чем удивит погода на этой неделе

Ориентировочный прогноз погоды на 16 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Добавим, ранее синоптики сделали прогноз погоды на февраль 2025 года. Отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается от -3 градусов до +2, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы. Между тем месячное количество осадков ожидается в пределах 25 – 65 миллиметров, – меньше нормы.