Так какой будет погода в дальнейшем – будут ли еще сильные морозы и снег до конца зимы, когда наступит весна и какой погоды ждать летом – в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Почему в Украине аномально теплая зима

Эта зима удивляет аномальным теплом. Сильных морозов пока не было. Более того, в январе температура воздуха местами даже достигла +15 градусов. С чем связана такая погода и насколько она уже является привычной для Украины?

Такая погода – это не случайность, а закономерность тех процессов, которые наблюдаются на нашей планете.

Тенденция к повышению температуры воздуха и уменьшению продолжительности зимы наблюдается в Украине на протяжении последних десятилетий.

За последние 30 лет зима стала теплее почти на 1,5 градуса, а ее продолжительность уменьшилась в среднем на месяц.

В течение последних лет эти изменения усилились. Основная причина – повышение концентрации парниковых газов, которые сейчас являются самыми большими за последние 800 000 лет.

Однако причиной такой аномально высокой температуры в течение этой зимы и предыдущих лет является не только парниковый эффект, но и природные факторы, которые на него наложились, в частности повышенная солнечная активность, аномально высокая температура океанов, особенности атмосферной циркуляции.



Зима в Украине стала теплее / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Будут ли сильные морозы и снег в феврале

Какой же погоды ждать до конца зимы, в феврале: возможно ли, что морозов до -30 градусов и сильных снегопадов так и не будет?

Последние расчеты Европейского центра среднесрочных прогнозов показывают, что до конца января и в феврале в Украину будут поступать преимущественно теплые воздушные массы из Атлантики, что будет способствовать повышению температуры воздуха на 2 – 3 градуса выше климатической нормы.

Арктические вторжения, как и морозы до -30 градусов, маловероятны. Поскольку будет преобладать плюсовая температура воздуха, то осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя, а не снега. Поэтому сильные снегопады наиболее вероятны только в Карпатском регионе.



Сильные снегопады наиболее вероятны только в Карпатах / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области

А возможна ли резкая смена погоды в Украине, и когда нам все же ждать похолодания?

Пока нас ожидает не похолодание, а потепление.

О резких изменениях температуры синоптики обязательно предупредят, если возникнет такая угроза.



Резкое похолодание пока не ожидается / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Могут ли в Украине исчезнуть снежные зимы

Учитывая тенденции последних лет, могут ли в Украине вообще исчезнуть снежные зимы?

Как я уже говорила, повышение температуры приводит к тому, что в течение зимы на значительной территории Украины преобладает плюсовая температура. При таких условиях осадки выпадают преимущественно в виде дождя, а не снега. Снег если и выпадает, то быстро тает. Устойчивый покров не образуется.

И хотя наблюдается тенденция к дальнейшему повышению температуры, говорить о том, что снежные зимы исчезнут, еще рано. Малоснежные будут преобладать. Однако сильные снегопады и даже сильные морозы также возможны.



Малоснежные зимы будут преобладать / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Возможно ли, что следующая зима в Украине также будет теплой?

Тенденция к повышению температуры воздуха сохраняется и в дальнейшем. Однако говорить, какой будет следующая зима, еще рано.

Хотя вероятность того, что она тоже будет теплой, достаточно высока.



Следующая зима также может быть теплой / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Будет ли в этом году ранняя весна

Когда обычно в Украине наступает метеорологическая весна? И несмотря на такое аномальное тепло зимой, возможно ли, что все же весна будет ранней?

Метеорологическая весна начинается, когда наблюдается устойчивый переход средней за сутки температуры воздуха через 0 градусов в сторону повышения.

Украина – большая страна с очень разнообразными климатическими условиями, поэтому и весна в разные регионы приходит, как правило, не одновременно.

Глобальное потепление существенно повлияло не только на продолжительность зимы, но и на начало весны, которое сместилось на более ранние сроки по сравнению с серединой и даже концом прошлого века.

Закарпатье, Крым, южные районы Одесской области первые встречают весну еще в середине января.

Постепенно весна движется на север и в центральные области приходит в конце января – начале февраля, а в северные, западные – в середине или конце февраля.

Позднее всего весна начинается на Востоке, Северо-Востоке и в Карпатах. Это традиционно самые холодные регионы Украины. Здесь весна может начинаться в начале и даже в середине марта.

Однако в отдельные годы этот порядок нарушается и весна может прийти значительно позже или раньше, как в этом году.

В некоторые годы у нас вообще температура воздуха может не опускаться ниже 0 градусов на длительный период. Поэтому можно говорить, что осень плавно переходит в весну, минуя стадию зимы. Именно такие процессы мы наблюдаем в этом году в Украине во многих регионах.



Осень в Украине плавно переходит в весну / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Какой будет погода весной 2025 года

Какой же может быть погода весной: возможна ли компенсация за тепло зимой – прохладная погода с морозами и снегопадами?

Согласно последним расчетам мировых центров погоды, весна в Украине также ожидается теплой, на 1 – 2 градуса выше нормы. Однако возможны и заливы холода.

Как свидетельствуют проведенные исследования, количество волн холода и резких похолоданий в Украине весной меняется несущественно.

Вегетационный период в этом году начинается рано и такие процессы в апреле и особенно в мае могут быть очень опасными и нанести большой ущерб урожаю.



Ожидается, что весна будет теплой / Фото ТРК "Люкс"

Может ли теплая зима повлиять на погоду весной и летом

А какие негативные последствия может иметь такая аномальная погода зимой?

Несмотря на аномально высокие температуры, похолодание у нас все же возможны. И они могут нанести вред растениям, что уже начали развиваться.

Осадки, которые выпадают при температуре около 0 градусов, способствуют образованию гололеда, налипания мокрого снега, что также представляют опасность и могут нанести ущерб.

Отсутствие снежного покрова повлияет на уровень подземных вод и в целом на запасы воды, которые станут значительно меньше, что в летний период может привести к гидрологической засухе, дефициту воды.



Отсутствие снежного покрова может привести к засухе / Фото Unsplash

Может ли такая теплая зима повлиять не только на раннюю весну, но и на сильно жаркое лето с рекордными показателями +30 и выше?

Аномально высокие температуры, которые сейчас наблюдаются, характерны больше для весеннего сезона, а не зимнего. Так что теплая зима постепенно перешла в раннюю весну.

Но температура воздуха зимой и летом не связаны между собой. Они зависят от различных процессов. Поэтому говорить о том, что теплая зима обусловит жаркое лето, – нельзя.