Какой же может быть погода весной, – ждать ли компенсации за аномальное тепло зимой, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Прогноз погоды на весну 2025 в Украине

Наталья Птуха рассказала, что метеорологическая весна в Украине наступает, когда среднесуточная температура стабильно несколько дней подряд выше 0 градусов с тенденцией к дальнейшему повышению.

Обратите внимание! 19 января среднесуточная температура была от -1 до +4 градусов. В Киеве – +3,5 градуса, что на 4 – 8 градусов выше нормы. Только на Львовщине, Закарпатье и в Крыму близко к ней.

Также представитель Укргидрометцентра ответила, возможна ли весной компенсация за аномальное тепло зимой. В частности, прохладная погода с морозами и снегопадами.

Утверждать сейчас, что именно так оно и будет, мы не можем. Однако, исключать такой сценарий также не стоит. Конечно, могут быть какие-то проявления прохладной погоды весной. В принципе время от времени мы это и наблюдаем. Но говорить, что так будет в этом году, пока не можем,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, пока январь и это то, о чем можно говорить. Так, температурные значения выше климатической нормы, а по осадкам наоборот – ниже нормы. То есть достаточно сухо, как для января, заметила Птуха.

Будут ли сильные снегопады до конца января