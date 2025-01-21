Чего ждать до конца месяца, — тепло задержится, или придут большие морозы и снегопады, — в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также Когда будет похолодание в Украине: ударят ли сильные морозы до конца января

Погода до конца января

На этой неделе погода в Украине будет достаточно спокойной. Тепло еще задержится. Более того, в конце температура вырастет на несколько градусов.

По прогнозу синоптиков, ближайшие несколько суток ночью от +2 до -4 градусов, днем 0 - +5. Теплее всего будет на крайнем Юге и Прикарпатье, в частности, до +9 градусов.

Прохладнее всего будет днем 22 – 23 января на Востоке и в Карпатах. Однако, лишь около 0 градусов.

Далее, 24 – 25 января, ночью уже от +4 до -2 градусов, а днем – +1 – +7 градусов. На Юге снова +10 градусов.

Только на Северо-Востоке и в Карпатах в пятницу еще сохранятся небольшие ночные морозы, в частности, 0 — -5 градусов. Днем от -2 до +3 градусов.

Будет ли снег в ближайшие дни

Во вторник из-за влияния поля повышенного давления с северо-востока осадков не будет.

В среду ночью на Закарпатье, днем на Правобережье, в четверг на большей части территории Украины местами небольшой дождь может быть и мокрый снег.

Также 24 января из-за снижения давления местами по территории Украины возможен небольшой мокрый снег, однако, это достаточно локальные его проявления.

Преимущественно это Северо-Восток, где хоть немножко даже может образоваться снежный покров, – буквально 1 – 2 сантиметра. Но в условиях того, что температура днем у нас везде плюсовая, конечно он будет таять,

— отметила Наталья Птуха.

В субботу снова будет преобладать погода без осадков.

Также представительница Укргидрометцентра отметила, что до конца января вряд ли уже будут большие морозы. Наоборот, — в начале следующей недели, в частности, 27 января может быть повышение температуры.

"Затем, 28-го снова немножко снижение, но возвращение к таким температурным показателям, как сейчас", — рассказала Наталья Птуха.