Якою ж може бути погода навесні, – чи чекати компенсації за аномальне тепло взимку, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Прогноз погоди на весну 2025 в Україні
Наталія Птуха розповіла, що метеорологічна весна в Україні настає, коли середньодобова температура стабільно кілька днів поспіль вища за 0 градусів із тенденцією до подальшого підвищення.
Зверніть увагу! 19 січня середньодобова температура була від -1 до +4 градусів. У Києві – +3,5 градуса, що на 4 – 8 градусів вище за норму. Тільки на Львівщині, Закарпатті та в Криму близько до неї.
Також представниця Укргідрометцентру відповіла, чи можлива навесні компенсація за аномальне тепло взимку. Зокрема, прохолодніша погода з морозами та снігопадами.
Стверджувати зараз, що саме так воно і буде, ми не можемо. Однак, виключати такий сценарій також не варто. Звичайно, можуть бути якісь прояви прохолодної погоди навесні. У принципі час від часу ми це і спостерігаємо. Але казати, що так буде в цьому році, поки що не можемо,
– наголосила Наталія Птуха.
Додала, наразі січень і це те, про що можна говорити. Так, температурні значення вищі за кліматичну норму, а по опадах навпаки – нижче за норму. Тобто досить сухо, як для січня, зауважила Птуха.
Чи будуть сильні снігопади до кінця січня
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що цього тижня погода в Україні буде спокійною. У четвер на більшій частині території нашої держави подекуди можливий невеликий дощ і мокрий сніг.
- Наталія Птуха розповіла, що 24 січня по території України подекуди може бути невеликий сніг.
- "Досить локально і переважно на Північному Сході, де трошки може утворитися сніговий покрив, – буквально 1 – 2 сантиметри. Однак, в умовах того, що температура вдень у нас всюди плюсова, звичайно, він буде танути", – наголосила представниця Укргідрометцентру.
- Також додала, вже 25 січня в Україні знову переважатиме погода без опадів.
- До речі, раніше сніговий покрив утворювався на початку сезону й тримався в багатьох регіонах. Руйнувався вже ближче до весни. Десь міг підтавати чи додаватися. Однак, усе одно було таке поняття, як сталий сніговий покрив, його утворення на початку зими та руйнування наприкінці.
- "Зараз же таке поняття не є актуальним. Сніговий покрив або не утворюється, або може повністю зруйнуватися і тривалий час його немає, потім десь знову на кілька днів може випасти. Тому у нас ось такі дуже непередбачувані процеси", – зазначила Наталія Птуха.