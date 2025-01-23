Якою ж може бути погода навесні, – чи чекати компенсації за аномальне тепло взимку, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Прогноз погоди на весну 2025 в Україні

Наталія Птуха розповіла, що метеорологічна весна в Україні настає, коли середньодобова температура стабільно кілька днів поспіль вища за 0 градусів із тенденцією до подальшого підвищення.

Зверніть увагу! 19 січня середньодобова температура була від -1 до +4 градусів. У Києві – +3,5 градуса, що на 4 – 8 градусів вище за норму. Тільки на Львівщині, Закарпатті та в Криму близько до неї.

Також представниця Укргідрометцентру відповіла, чи можлива навесні компенсація за аномальне тепло взимку. Зокрема, прохолодніша погода з морозами та снігопадами.

Стверджувати зараз, що саме так воно і буде, ми не можемо. Однак, виключати такий сценарій також не варто. Звичайно, можуть бути якісь прояви прохолодної погоди навесні. У принципі час від часу ми це і спостерігаємо. Але казати, що так буде в цьому році, поки що не можемо,

– наголосила Наталія Птуха.

Додала, наразі січень і це те, про що можна говорити. Так, температурні значення вищі за кліматичну норму, а по опадах навпаки – нижче за норму. Тобто досить сухо, як для січня, зауважила Птуха.

Чи будуть сильні снігопади до кінця січня