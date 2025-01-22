Та чи випаде сніг до кінця січня, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг в Україні

За прогнозом синоптиків, цього тижня в Україні буде спокійна погода. Істотні опади не очікуються. У середу вночі на Закарпатті, вдень на Правобережжі, а в четвер на більшій частині території нашої держави подекуди можливий невеликий дощ і мокрий сніг.

24 січня за рахунок того, що тиск трошечки знизиться по території України, місцями може бути невеликий сніг. Але це досить локально і переважно на Північному Сході, де трошки може утворитися сніговий покрив, – буквально 1 – 2 сантиметри. Однак, в умовах того, що температура вдень у нас всюди плюсова, звичайно, він буде танути,

– наголосила Наталія Птуха.

Додала, що вже 25 січня в Україні знову переважатиме погода без опадів.

Також представниця Укргідрометцентру зауважила, що раніше сніговий покрив утворювався на початку сезону й тримався в багатьох регіонах. Руйнувався ближче до весни. Десь міг підтавати чи додаватися. Однак, усе одно було таке поняття, як сталий сніговий покрив, його утворення на початку зими та руйнування наприкінці.

"Зараз же таке поняття не є актуальним. Сніговий покрив або не утворюється, або може повністю зруйнуватися і тривалий час його немає, потім десь знову на кілька днів може випасти. Тому у нас ось такі дуже непередбачувані процеси", – підсумувала Наталія Птуха.

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