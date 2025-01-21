Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 22 січня
Синоптики попереджають, що вночі на Закарпатті, а вдень у більшості областей, крім сходу та південного сходу, можливий невеликий дощ зі снігом. Також у західних регіонах місцями очікується туман.
Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на сході вночі можливе зниження до 0 – 5 градусів морозу. У південних областях вдень повітря прогріється до 3 – 8 градусів тепла.
На Київщині та в столиці 22 січня також буде хмарно. Вночі опади не очікуються, вдень місцями можливий невеликий дощ зі снігом. Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура в регіоні вночі та вдень становитиме від -3 до +2 градусів, у Києві – від 0 до +2 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ 0 – +2
- Ужгород +1 – +3
- Львів +1 – +3
- Івано-Франківськ +1 – +3
- Тернопіль +1 – +3
- Чернівці +2 – +4
- Хмельницький +1 – +3
- Луцьк +1 – +3
- Рівне +1 – +3
- Житомир +1 – +3
- Вінниця +2 – +4
- Одеса +6 – +8
- Миколаїв +5 – +7
- Херсон +5 – +7
- Сімферополь +6 – +8
- Кропивницький +4 – +6
- Черкаси +2 – +4
- Чернігів 0 – +2
- Суми 0 – +2
- Полтава 0 – +2
- Дніпро +1 – +3
- Запоріжжя +3 – +5
- Донецьк +1 – +3
- Луганськ -1 – +1
- Харків -1 – +1
Погода в Україні 22 січня / Карта Укргідрометцентру