Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 22 января
Синоптики предупреждают, что ночью на Закарпатье, а днем в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, возможен небольшой дождь со снегом. Также в западных регионах местами ожидается туман.
Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на востоке ночью возможно снижение до 0 – 5 градусов мороза. В южных областях днем воздух прогреется до 3 – 8 градусов тепла.
На Киевщине и в столице 22 января также будет облачно. Ночью осадки не ожидаются, днем местами возможен небольшой дождь со снегом. Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура в регионе ночью и днем составит от -3 до +2 градусов, в Киеве – от 0 до +2 градусов.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев 0 – +2
- Ужгород +1 – +3
- Львов +1 – +3
- Ивано-Франковск +1 – +3
- Тернополь +1 – +3
- Черновцы +2 – +4
- Хмельницкий +1 – +3
- Луцк +1 – +3
- Ровно +1 – +3
- Житомир +1 – +3
- Винница +2 – +4
- Одесса +6 – +8
- Николаев +5 – +7
- Херсон +5 – +7
- Симферополь +6 – +8
- Кропивницкий +4 – +6
- Черкассы +2 – +4
- Чернигов 0 – +2
- Сумы 0 – +2
- Полтава 0 – +2
- Днепр +1 – +3
- Запорожье +3 – +5
- Донецк +1 – +3
- Луганск -1 – +1
- Харьков -1 – +1
Погода в Украине 22 января / Карта Укргидрометцентра