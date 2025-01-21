Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 22 января

Синоптики предупреждают, что ночью на Закарпатье, а днем в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, возможен небольшой дождь со снегом. Также в западных регионах местами ожидается туман.

Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на востоке ночью возможно снижение до 0 – 5 градусов мороза. В южных областях днем воздух прогреется до 3 – 8 градусов тепла.

На Киевщине и в столице 22 января также будет облачно. Ночью осадки не ожидаются, днем местами возможен небольшой дождь со снегом. Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура в регионе ночью и днем составит от -3 до +2 градусов, в Киеве – от 0 до +2 градусов.

Какой будет температура в областных центрах

  • Киев 0 – +2
  • Ужгород +1 – +3
  • Львов +1 – +3
  • Ивано-Франковск +1 – +3
  • Тернополь +1 – +3
  • Черновцы +2 – +4
  • Хмельницкий +1 – +3
  • Луцк +1 – +3
  • Ровно +1 – +3
  • Житомир +1 – +3
  • Винница +2 – +4
  • Одесса +6 – +8
  • Николаев +5 – +7
  • Херсон +5 – +7
  • Симферополь +6 – +8
  • Кропивницкий +4 – +6
  • Черкассы +2 – +4
  • Чернигов 0 – +2
  • Сумы 0 – +2
  • Полтава 0 – +2
  • Днепр +1 – +3
  • Запорожье +3 – +5
  • Донецк +1 – +3
  • Луганск -1 – +1
  • Харьков -1 – +1

Погода в Украине 22 января 2025 года

Погода в Украине 22 января / Карта Укргидрометцентра