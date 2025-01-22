И выпадет ли снег до конца января, – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в Украине

По прогнозу синоптиков, на этой неделе в Украине будет спокойная погода. Существенные осадки не ожидаются. В среду ночью на Закарпатье, днем на Правобережье, а в четверг на большей части территории нашего государства кое-где возможен небольшой дождь и мокрый снег.

24 января за счет того, что давление немножечко снизится по территории Украины, местами может быть небольшой снег. Но это достаточно локально и преимущественно на северо-востоке, где немножко может образоваться снежный покров, – буквально 1 – 2 сантиметра. Однако в условиях того, что температура днем у нас везде плюсовая, конечно, он будет таять,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Добавила, что уже 25 января в Украине снова будет преобладать погода без осадков.

Также представитель Укргидрометцентра отметила, что ранее снежный покров образовывался в начале сезона и держался во многих регионах. Разрушался ближе к весне. Где-то мог подтаивать или добавляться. Однако все равно было такое понятие, как устойчивый снежный покров, его образование в начале зимы и разрушение в конце.

"Сейчас же такое понятие не является актуальным. Снежный покров или не образуется, или может полностью разрушиться и длительное время его нет, потом где-то снова на несколько дней может выпасть. Поэтому у нас вот такие вот очень непредсказуемые процессы", – подытожила Наталья Птуха.

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Обратите внимание! Интервью с представительницей Укргидрометцентра о погоде до конца зимы и весной 2025, – будет ли резкое похолодание с большими морозами, – вскоре читайте на сайте 24 Канала.