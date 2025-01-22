Тож якою буде погода в Україні надалі – чи буде різке похолодання вже найближчими днями, що нам чекати до кінця січня і в лютому, і чи можливі навесні морози та сніг – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

До теми Посилення морозів і сніг, чи аномальне тепло: якою буде погода до кінця місяця

Аномальний січень: якою буде погода найближчими днями

Цього року погода у січні більше нагадує весняну. Вдень подекуди температура сягає навіть +10 градусів. На скільки звичними для України є такі високі температури взимку, чи все ж таки це аномалія?

Звичайно, вона вища за кліматичну норму – загалом на 4 – 8 градусів. Скажу так, температури, які є зараз у січні, переважно притаманні вже березню. Таке тепло є незвичним, але з огляду на тенденції останніх років, маємо таку картинку, що в нас дедалі більше теплих днів з температурою вищою за кліматичну норму.



У січні цього року тепло, як буває у березні / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Якої погоди чекати найближчими днями в Україні – чи прийде похолодання з морозами та снігопадами?

У нас цей тиждень буде досить спокійний. Тепло затримається.

Наприкінці тижня очікуємо підвищення температури на кілька градусів.

Найближчі кілька діб у нас вночі буде від +2 до -4 градусів, а вдень – 0 – +5 градусів. На крайньому Півдні та Прикарпатті – до +9 градусів.

Найпрохолодніше вдень 22 – 23 січня буде у східних областях і Карпатах – близько 0 градусів. Якщо говорити вже про 24 – 25 число, вночі температура буде від +4 і тільки до -2 градусів, а вдень – +1 – +7 градусів. У південній частині – до +10 градусів.

24 січня хіба що на Північному Сході та в Карпатах ще зберігаються оці нічні морози 0 – -5 градусів, а вдень від -2 до +3 градусів.



В Україні знову буде потепління / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Щодо опадів – істотних не очікуємо. У вівторок було без опадів, адже ще перебуваємо під впливом поля підвищеного тиску з північного сходу.

У середу вночі на Закарпатті, вдень на Правобережжі, а в четвер на більшій частині території України місцями можливий невеликий дощ і мокрий сніг.

24 січня за рахунок того, що тиск трошечки знизиться по території України, місцями може бути невеликий сніг. Але це досить локально і переважно на Північному Сході, де трошки може утворитися сніговий покрив – буквально 1-2 сантиметри. Однак в умовах того, що температура вдень у нас всюди плюсова, звичайно, він буде танути.

Уже 25 числа знову переважатиме погода без опадів.



Сильні снігопади не очікуються / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи буде похолодання і морози до кінця січня

Якщо говорити про орієнтовні прогнози на 10 днів, чи будуть все ж таки великі морози: -15 градусів і більше?

Ні, до кінця січня навряд чи вже такі морози можуть бути. У нас навпаки на вихідні та початок наступного тижня, 27 числа, може бути підвищення температури. Навіть до +10 градусів по Києву. Потім, 28 січня, знову трошки зниження, але повернення до таких температурних показників, як зараз.

То до лютого похолодання чекати не варто?

Ні, поки не чекаємо.



Різкого похолодання наприкінці січня не буде / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Прогноз до кінця зими, на лютий 2025: чи буде сильний мороз і сніг

Чи можливо, що -20 – -30 градусів цієї зими взагалі не буде?

За прогнозами як світових центрів, так і наших науковців, все ж таки зимовий сезон очікується з коливаннями від плюса до невеличкого мінуса.

Однак ми сезонна країна і проникнення арктичних холодів до нас можливе. Хоча останніми роками воно стає дедалі рідшим, а якщо й буває, то досить короткотривале.



Сильні морози поки не очікується в Україні / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

У лютому 2024 року температура била рекорди. Лише за пів місяця, за даними Обсерваторії Срезневського, у Києві зафіксували аж 6 рекордів. Чи можливо, що цього року також буде висока температура?

Можливо, ми цього не виключаємо. Тобто, з огляду на тенденції змін клімату і взагалі такі процеси не зовсім зимового характеру, лютий може свої сюрпризи для нас принести.



У лютому можливі погодні сюрпризи / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Минулого року в Україні також не було багато снігу. Чи можна вважати, що у нас вже сформувалася така безсніжна тенденція?

Раніше сніговий покрив утворювався на початку сезону і тримався в багатьох регіонах. Руйнувався ближче до весни. Десь міг підтавати чи додаватися. Однак усе одно було таке поняття, як сталий сніговий покрив, його утворення на початку зими та руйнування наприкінці.

Зараз же таке поняття не є актуальним. Сніговий покрив або не утворюється, або може повністю зруйнуватися і тривалий час його немає, потім десь знову на кілька днів може випасти. Тому у нас ось такі дуже непередбачувані процеси.



Зима без снігу / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Якою може бути погода навесні 2025 в Україні

Коли в Україні настане метеорологічна весна і яка зараз середня добова температура?

Метеорологічна весна в Україні настає тоді, коли середньодобова температура стабільно кілька днів поспіль буде вищою за 0 градусів із тенденцією до подальшого підвищення.

19 січня середньодобова температура була від -1 до +4 градусів. У Києві – +3,5 градуса, що на 4 – 8 градусів вище за норму. Тільки на Львівщині, Закарпатті та в Криму близько до неї.

Чи можлива навесні компенсація за це аномальне тепло взимку – прохолодніша погода з морозами та снігопадами?

Стверджувати зараз, що саме так воно і буде, ми не можемо. Однак виключати такий сценарій також не варто.

Звичайно, можуть бути якісь прояви прохолодної погоди навесні. У принципі, час від часу ми це і спостерігаємо. Але казати, що так буде в цьому році, поки що не можемо.

Наразі січень – і це те, про що ми можемо говорити. Бачимо, що температурні значення вищі за кліматичну норму, а по опадах навпаки – нижче за норму. Тобто досить сухо, як для січня.