И будет ли такое сильное похолодание, как в начале апреля, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Заморозки в Украине

26 – 28 апреля характер погоды в Украине изменится. Впрочем, синоптик выразила надежду, что такого резкого похолодания, как в начале месяца со снегом и заморозками местами до -10 градусов, на этот раз все же не будет.

Наталья Птуха отметила, что в ближайшие сутки через территорию Украины с севера на юг переместится холодный атмосферный фронт. Он обусловит кратковременные дожди с грозами и откроет путь для арктического воздуха из северных широт. Это приведет к интенсивному росту давления потом.

Такой северный процесс повлечет достаточно холодную погоду с ночными заморозками. В частности, их прогнозируют в ночь на воскресенье в западных и северных областях, а в ночь на понедельник – в большинстве областей на поверхности почвы.

Поскольку ночь на понедельник ожидаются самой прохладной, то в северных, центральных и восточных областях заморозки вероятны также в воздухе, но интенсивность их 0 – -3 градуса,

– подчеркнула синоптик.

По прогнозу Укргидрометцентра, 27 апреля на Западе и Севере, ночью 28 и 29 апреля в Украине заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов (I уровень опасности, желтый). Ночью 28 апреля в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе 0 – -3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

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Заморозки в Украине / Скриншоты из Укргидрометцентра

Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде в Украине – ждать ли еще снега, как долго будут заморозки, когда снова придет потепление, а также прогнозах на май – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.