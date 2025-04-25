О метеорологических явлениях сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает 24 Канал. Речь идет о ночи и утре 27 – 28 апреля.

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Что известно о заморозках

Синоптики предупредили о сильных заморозках от 0 до 5 градусов по Цельсию на территории Львовской области ночью и утром 27 – 28 апреля. В то же время в городе Львов ожидают от 1 до 3 градусов по Цельсию.

В ближайшие сутки через нашу территорию с севера на юг переместится холодный атмосферный фронт, он обусловит кратковременные дожди с грозами и откроет путь для арктического воздуха из северных широт,

– отметила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

К слову, она также рассказала о заморозках в ночь на воскресенье, 27 апреля, в западных и северных областях. Следующей ночью, 28 апреля, заморозки на поверхности почвы ожидают уже в большинстве областей.