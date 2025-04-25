Про метеорологічні явища повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає 24 Канал. Йдеться про ніч та ранок 27 – 28 квітня.

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Що відомо про заморозки

Синоптики попередили про сильний заморозок від 0 до 5 градусів за Цельсієм на території Львівської області вночі та вранці 27 – 28 квітня. Водночас у місті Львів очікують від 1 до 3 градусів за Цельсієм.

Найближчої доби через нашу територію з півночі на південь переміститься холодний атмосферний фронт, він зумовить короткочасні дощі з грозами й відкриє шлях для арктичного повітря з північних широт,

– зазначила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

До слова, вона також розповіла про заморозки в ніч на неділю, 27 квітня, у західних і північних областях. Наступної ночі, 28 квітня, заморозки на поверхні ґрунту очікують уже в більшості областей.