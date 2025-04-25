Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли в Україні будуть заморозки і наскільки сильними вони будуть

Наталія Птуха зазначає, що 26 – 28 квітня характер погоди в Україні зміниться.

Найближчої доби через нашу територію з півночі на південь переміститься холодний атмосферний фронт і він зумовить короткочасні дощі з грозами і відкриє шлях для арктичного повітря з північних широт. Це призведе до інтенсивного зростання тиску,

– вказує вона.

Зрештою такий північний процес принесе за собою досить холодну погоду. Птуха зазначає, що в ніч на неділю, 27 квітня, в західних і північних областях прогнозують заморозки. Вже у ніч на понеділок, 28 квітня, заморозки на поверхні ґрунту очікують у більшості областей.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі 27 квітня у західних та північних областях, вночі 28 та 29 квітня в Україні заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 (І рівень небезпечності, жовтий), вночі 28 квітня у північних, східних та центральних областях заморозки в повітрі 0...-3 (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Заморозки станом на 28 квітня 2025 року / фото Укргідрометцентр