Та чи можуть у травні знову вдарити заморозки, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Погода на травень
Синоптикиня зауважила, що заморозки у травні бувають, а інколи навіть у червні є такі приклади. Небагато, але буває. Зокрема, в архівах такі показники зафіксовані.
Звичайно, не обов'язково, що вони будуть. Але виключати теж поки що не можемо. Усе в межах прогнозованого періоду, тобто це тиждень – 10 діб, – те, про що можемо говорити,
– наголосила Наталія Птуха.
Додала, поки що насолоджуємося теплом. А далі, 26 – 27 квітня, в Україні очікується певна зміна погодних процесів.
Додала, поки що насолоджуємося теплом. А далі, 26 – 27 квітня, в Україні очікується певна зміна погодних процесів.
"Наскільки буде інтенсивне зниження температури всередині третьої декади квітня, уже буде видно десь за 5 днів хоча б до того дня", – зазначила представниця Укргідрометцентру.
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Заморозки та сніг у квітні
- У першій декаді квітня в Україну прийшло різке похолодання. Вдарили заморозки, подекуди навіть до -10 градусів, а в багатьох областях випав сніг.
- Синоптикиня наголосила, що такі зниження температури у квітні можуть бути і якихось рекордно низьких значень фактично зафіксовано не було.
- Деякі метеостанції в окремі дні могли зафіксувати, наприклад, нічну температуру на кілька градусів нижчу, ніж колись спостерігалася на цій метеостанції. Однак, це зовсім поодинокі випадки.
- Наталія Птуха підсумувала, що таке похолодання у квітні буває. Цього року була особливість, що березень досить теплий і розпочалася вегетація рослин.
- "Тому після +20 градусів, які в нас були у березні, ці зниження до мінусів у квітні трохи бентежать. Але чогось дуже аномального в цьому немає. Тобто таке у квітні трапляється", – наголосила синоптикиня.
До речі, абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у квітні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає -6 – -16 градусів. У Карпатах, Чернігівській, Сумській і Харківській областях -17 – -22, на Львівщині та крайньому Півдні місцями -3 – -5 градусів.