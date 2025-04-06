Серед міст, які припорошило снігом, були Львів, Одеса, Надвірна тощо. Яким був сніг в Україні 6 квітня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Різке похолодання, мокрий сніг та дощі: погода в Україні на 6 квітня

У яких містах України вже випав сніг

Львів

Негода прийшла спочатку у західні області нашої держави. Сніг вночі та зранку випав у Львові.

У Львові 6 квітня випав сніг / Фото Наталі Пристанської, 24 Канал

У Львівській міській раді вже розповіли, що до прибирання вулиць та хідників у громаді було залучено 38 машин спеціальної техніки. Серед них: 15 піскорозкидачів, 18 підмітальних та посипальних тракторів та 5 навантажувачів. Також було залучено 2 мотощітки та 1 058 двірників.

Вулиці Львова вкрило снігом / Фото Ірини Пундор та Сергія Поповича, 24 Канал

Одеса та область

Сніг пішов також і в Одеській області. Засніжило саму Одесу, а також Роздільну та Подільськ.

В Одеській області у квітня пішов сніг: дивіться відео

На кадрах можна побачити, що сніг випав тоді, коли дерева пустили вже зелене листя, а також почали квітнути. Сніг змішався з білим та рожевим цвітом.

На Одещині сніг впав на квітучі дерева: дивіться відео

Засніжило також і в Березівці, про що пишуть кореспонденти Суспільного.

Одеську область вкрив сніг / Фото Суспільного та з соцмереж

Прикарпаття

Також негода завітала й в Івано-Франківську область. У ДСНС повідомили, що на горі Піп Іван туман, видимість обмежена, а температура повітря становить -12 градусів. Також вершину добре вкрило снігом.



На горі Піп Іван 6 квітня випав сніг / Фото ДСНС

Також сніжні опади випали й в урочищі Заросляк. Там температура повітря опустилася до -5 градусів.



Урочище Заросляк також в снігу / Фото ДСНС

Місцеві ЗМІ пишуть, що на дільницях у гірській місцевості бригади провели протиожеледну обробку покриття доріг ще ввечері. Більше техніки залучено вже вранці, тож проїзд на дорогах для транспорту забезпечено.

Окрім того, засніжило також і у місті Надвірна. За інформацією синоптиків, протягом дня на території Івано-Франківщини будуть значні снігопади, місцями налипання мокрого снігу.

Надвірна також у снігу / Фото Вероніки Гавриленко, 24 Канал

Інші міста та регіони України

Сніг також фіксували у Тернополі. Разом із цим у місті утворився туман та була обмежена видимість.

У Тернополі також ішов сніг: дивіться відео

Укрзалізниця показала, що опади вкрили також і залізничні колії. Попри це, потяги продовжують курсувати за маршрутами та розкладом.

Сніг вкрив залізничні колії: дивіться відео

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