Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Там застерігають про ожеледицю на дорогах, у частині регіонів можливі сильні пориви вітру.

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Прогноз погоди на 6 квітня



За даними Укргідрометцентру, у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Уночі очікуються заморозки в повітрі від 0 до 3 градусів, температура вдень буде від 1 до 4 градусів тепла.

На решті територій прогнозують дощ та мокрий сніг, на південному сході опадів вночі не очікують. Температура вночі та вдень буде від 1 до 6 градусів тепла. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі від 4 до 9 градусів тепла, вдень від 10 до 15 градусів тепла.

В Карпатах вночі невеликий, вдень помірний сніг, температура вночі буде від 3 до 8 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів морозу. Водночас вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, і південно-західному на південному сході країни.

За словами синоптиків вітер рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, вдень у західних, східних та південно-східних областях можливі пориви вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Якою буде температура в різних містах

Київ +4...+6;

Ужгород +3...+5;

Львів +1...+3;

Івано-Франківськ +1...+3;

Тернопіль +1...+3;

Чернівці +1...+3;

Хмельницький +1...+3;

Луцьк +1...+3;

Рівне +1...+3;

Житомир +1...+3;

Вінниця +1...+3;

Одеса +5...+7;

Миколаїв +5...+7;

Херсон +12...+14;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +5...+7;

Черкаси +3...+5;

Чернігів +3...+5;

Суми +3...+5;

Полтава +5...+7;

Дніпро +11...+13;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +13...+15;

Луганськ +14...+16;

Харків +13...+15;





Прогноз погоди на 6 квітня / Карта Укргідрометцентру