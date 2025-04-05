Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Там застерігають про ожеледицю на дорогах, у частині регіонів можливі сильні пориви вітру.
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Прогноз погоди на 6 квітня
За даними Укргідрометцентру, у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Уночі очікуються заморозки в повітрі від 0 до 3 градусів, температура вдень буде від 1 до 4 градусів тепла.
На решті територій прогнозують дощ та мокрий сніг, на південному сході опадів вночі не очікують. Температура вночі та вдень буде від 1 до 6 градусів тепла. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі від 4 до 9 градусів тепла, вдень від 10 до 15 градусів тепла.
В Карпатах вночі невеликий, вдень помірний сніг, температура вночі буде від 3 до 8 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів морозу. Водночас вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, і південно-західному на південному сході країни.
За словами синоптиків вітер рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, вдень у західних, східних та південно-східних областях можливі пориви вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Якою буде температура в різних містах
- Київ +4...+6;
- Ужгород +3...+5;
- Львів +1...+3;
- Івано-Франківськ +1...+3;
- Тернопіль +1...+3;
- Чернівці +1...+3;
- Хмельницький +1...+3;
- Луцьк +1...+3;
- Рівне +1...+3;
- Житомир +1...+3;
- Вінниця +1...+3;
- Одеса +5...+7;
- Миколаїв +5...+7;
- Херсон +12...+14;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +5...+7;
- Черкаси +3...+5;
- Чернігів +3...+5;
- Суми +3...+5;
- Полтава +5...+7;
- Дніпро +11...+13;
- Запоріжжя +12...+14;
- Донецьк +13...+15;
- Луганськ +14...+16;
- Харків +13...+15;
Прогноз погоди на 6 квітня / Карта Укргідрометцентру