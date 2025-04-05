Якою ж буде погода у квітні – чи можливі великі морози та сильні снігопади, коли знову потепліє і чого чекати на Великдень – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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На початку весни в Україні було аномально тепло: температура навіть била рекорди. Втім, знову очікується похолодання. Коли саме воно почнеться, чи буде різким, і з чим пов'язана така зміна погоди?

Так, воно буде відчутним і, можна сказати, навіть різким.

Тому що протягом вихідних і понеділка, 7 квітня, в погодних процесах над Україною будуть відбуватися значні зміни. До нас надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків. Це призведе до утворення активного циклону. Він зумовить ускладнення погодних умов і похолодання.

У суботу вдень у більшості областей прогнозуємо ще дощі, а в неділю вони будуть з переходом у мокрий сніг. Мінімальна температура вночі, 5 квітня, буде в межах невеликих плюсів, але 6 числа вже знизиться до заморозків. Удень суботи, крім західних областей, ще досить тепло, а ось в неділю почнеться значне похолодання. І з 7 – 8 квітня практично весь тиждень буде утримуватися холодна погода.

Похолодання
На вихідних в Україну прийде похолодання / Фото Getty Images

Детальніше щодо температурних значень: 5 квітня у нас вночі ще +2 – +8 градусів, удень +10 – +18. У західних областях уже зниження до – +4 – +10.

До речі, ось такі контрасти температури можуть спричинити в суботу в центральних областях подекуди дощі, вдень з грозами.

Саме тому, що по Півдню бачимо до +17, а по Заходу вже всього +4 – +10 градусів. Тож цей атмосферний фронт у суботу може зумовити, окрім дощів, ще подекуди й локальну грозову діяльність в центральних областях.

6 числа у західних областях, Житомирській і Вінницькій уже буде мокрий сніг і зниження нічної температури до заморозків інтенсивністю 0 – -3 градуси. Удень всього +1 – +4.

На решті території 6 квітня – дощ і мокрий сніг. Температура вночі та вдень уже майже однакова, – +1 – +8 градусів. Ще трохи такий осередок тепла залишається по Півдню та Сходу. Там удень до +9 – +15 градусів.

А ось 7 квітня вже практично у всіх регіонах може бути невеликий сніг. Уночі заморозки в повітрі 0 – -5 градусів. Удень всього +1 – +4 градуси. На Сході й Південному Сході також зниження температури, – там невеликі дощі й упродовж доби вже +3 – +8 градусів.

Сніг в Україні
В Україні знову буде сніг / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Ще зазначу, що вітер буде переходити на північно-західний, 5 – 12 метрів за секунду. У суботу вдень у Карпатах, у неділю в західних, східних і південно-східних областях можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

8 – 9 квітня також утримається холодна погода. Уночі будуть заморозки. Інтенсивність 0 – -5 градусів залишається, у Карпатах навіть -4 – -9 градусів. А в денні години +1 – +7 градусів практично у всіх областях.

8 числа без істотних опадів. 9 квітня мокрий сніг ще може пролітати, але вже інтенсивність опадів і їх площа охоплення буде меншою. На Півдні мокрий сніг з дощем, а на Південному Сході – без істотних опадів.

З 10 квітня, у принципі, поки якихось різких підвищень температури не видно. Часом невеликий мокрий сніг і дощ може бути.

Уночі заморозки зберігаються, – 0 – -5 градусів. Удень +1 – +8 градусів. А 12 і 14 квітня трохи тепліше буде хіба що на Півдні, – +7 – +13 градусів.

Тобто на Вербну неділю також буде прохолодно?

Так. Увесь тиждень буде холодним, починаючи з цієї неділі й практично до наступної включно.

Похолодання в Україні
Холод в Україні буде весь тиждень / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи можливі все ж таки великі морози – -10 градусів і більше?

Хіба що в Карпатах може бути -4 – -9 градусів. На решті території сподіваємося, що до -5 градусів.

Цікаво! Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у квітні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає -6 – -16 градусів. У Карпатах, Чернігівській, Сумській і Харківській областях – -17 – -22 градуси. На Львівщині та крайньому Півдні місцями -3 – -5 градусів.

Заморозки
Сильні морози в квітні вже не очікуються / Фото Getty Images

Чи є це похолодання у квітні компенсацію за те аномальне тепло, яке спостерігалося взимку й на початку весни? І наскільки звичним для цього місяця є такий різкий перепад температури?

У принципі, це є ось ця компенсація по суті, можна так сказати. Але чимось надзвичайно аномальним назвати таке похолодання не можемо.

Тому що в архівах все зазначено і, наприклад, навіть починаючи з умовно останніх 30 років, – кліматичний період з 1991 до 2021 – 2022 років, – то були перші декади квітня і з морозами, і зі сніговим покривом.

Зокрема, у 1997, 2002, 2003, 2015, 2019, 2021 роках у перших декадах квітня температура повітря знижувалася до від'ємних значень, подекуди в різних регіонах міг утворюватися сніговий покрив.

Тому це не є чимось надто аномальним. Але на фоні того, що в нас березень був надзвичайно теплий, практично найтепліший за всю історію спостережень у деяких регіонах, і розпочалася вегетація рослин досить рано, тому зараз ось таке зниження температури, особливо для плодових дерев, звичайно, буде дуже негативним.

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Сніг у квітні
Заморозки та сніг у квітні фіксували й раніше / Фото ілюстративне Unsplash

Чи можливі в Україні сильні опади, – зливи або снігопади?

Поки що очікуємо помірні дощі. Хіба що на Закарпатті та Прикарпатті 5 квітня місцями може бути значний дощ. А в решті областей, навіть коли буде мокрий сніг, – теж усе в межах помірного.

Сніг в Україні
Сильні опади не очікуються / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

В яких областях буде сніг і чи утвориться сніговий покрив?

Короткочасно, локально, звичайно, може.

У західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській може бути тимчасове утворення снігового покриву. Його висота від 3 і подекуди до 10 сантиметрів, але це не означає, що всюди так буде. Десь локально, звичайно, може утворитися.

Бачимо, що нічні температури нижчі 0 градусів, тому він може затримуватися на поверхнях. Звичайно, на дорогах цих регіонів можлива ожеледиця. Тому водіям треба бути максимально уважними й обережними.

А коли припиняться опади?

Припинення опадів очікуємо вже з 14 квітня.

Сніг в Україні
У частині областей утвориться сніговий покрив / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Коли прийде потепління й чи можливі різкі перепади температури знову до +20 градусів і більше?

Поки озвучувати якісь практичні значення я не можу, тому що навіть в оглядовій синоптичній перспективі на 5 – 10 діб, тобто до 14 квітня, точно ні.

Надалі, звичайно, ймовірність є. Тому що у квітні температурні показники, якщо говорити про абсолютні максимуми, можуть бути набагато вищими. В історії навіть до +30 градусів було зафіксовано.

Як буде цього року – поки неможливо сказати. Але, звичайно, після холоду теоретично там повинно вже бути потепління. І сподіваємося, що все ж таки в умовах, що весняне сонце вже вище над горизонтом, воно краще прогріватиме приземний шар повітря.

Потепління в Україні
Можливе потепління з 14 квітня / Колаж 24 Каналу

У п'ятницю, 4 квітня, деякі ЗМІ й телеграм-канали писали, що в Рівному на сонці нібито зафіксували аж +37 градусів. Наскільки це взагалі можливо?

Ні, це абсолютно неможливо. Це на сонці. Знову ж таки, це з того нашого гайда по метеограмотності. Ми пояснювали: та температура, яка прогнозується і вимірюється, – завжди в затінку та спеціально облаштованих якомога далі від будівель, островів тепла, міст, – це температура повітряної маси.

Те, що на сонці, прямо сонячні промені нагрівають, то звичайно, воно там може все що завгодно показувати, це абсолютно не показова температура.

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Аномальна спека
Температура на сонці не є показовою / Фото Getty Images

Коротка довідка. Абсолютний максимум температури повітря, який фіксували в Україні за всю історію метеоспостережень у квітні, сягає +26 – +33 градусів, у гірських районах +21 – +22 градуси.

Минулого року на Великдень в Україні було тепло. Удень місцями навіть до +25 градусів. Якою може бути погода на Великдень 2025?

Поки ми не прогнозуємо. Усі сконцентровані на цьому процесі, що буде, – заморозки, зниження температури.

Реально до 20 числа навіть тенденцій ще немає, тому що лише 4 квітня. Тобто через тиждень хоч якась тенденція орієнтовна буде, поки нічого не можемо сказати.

Але все ж таки чи потепління у великодній тиждень можливе?

Так, сподіваємося, що якраз-таки після 14 квітня вже буде якась певна перебудова. І тоді температура хоча б трошки вже підвищиться.

Будемо розраховувати на це, але, звичайно, завжди моніторити й уточнювати.

Великдень в Україні
Перед Великоднем можливе потепління / Фото ТРК "Люкс"

Чи можливо, що квітень все ж таки буде аномально теплим?

Поки що, за попередніми оцінками, саме місячні прогнози, квітень очікується все ж таки трохи вищим за кліматичну норму, але подивимося. Усе залежить від того, якою буде друга половина місяця, – чи будуть потім набагато вищі значення.

Поки про це не можемо говорити. Бачимо, що наразі все йде в таких досить стриманих межах. Подекуди, можливо, навіть будуть нижчі за кліматичну норму показники саме для першої декади. Усе залежить від другої половини квітня.

Погода у квітні
За попередніми прогнозами, квітень може бути теплішим за норму / Фото Тетяни Мартинюк для 24 Каналу

Чи буде багато опадів у квітні й чи характерні для цього місяця взагалі затяжні дощі?

Наразі під рукою немає аналітичних даних, на скільки це характерно. Але в принципі, при перебудові синоптичних процесів, звичайно, опади навесні дуже потрібні.

Норма для України і є якраз-таки в межах 30 – 50 міліметрів. Очікуємо, що в цьому році теж так буде. У принципі, для аграріїв це добре.

Коротка довідка. Середня місячна кількість опадів у квітні очікується 30 – 52 міліметри, у Карпатах подекуди 60 – 89 міліметрів, що в межах норми.