Тому жителям цих областей варто попіклуватися про парасольку. Водночас тепло не збирається полишати Україну – температура по всій країні лишатиметься високою. Якою ж буде погода на свято – передає 24 Канал.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 5 травня небо над Україною буде мінливо хмарним. На переважній частині країни без опадів, проте вдень у північній частині, на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ – можлива навіть гроза.

Вітер північно-східний з переходом на південно-західний. Його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме +3...+8 градусів, проте у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях температура буде нижчою – до +1...+6 градусів. Вдень позначки термометра показуватимуть +17...+22 градусів, у західних областях до +25.

Додамо! Метеорологи очікують 5 травня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки на рівні 0 – 3 градусів. Повідомляється про І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Київській області

Як і на решті територій, у Київській області 5 травня прогнозують мінливу хмарність. Вночі опадів не очікується, проте вдень місцями невеликий дощ, гроза. Вітер помірний, північно-східний з переходом на південно-західний.

Температура в області вночі не перевищуватиме +3...+8 градусів, вдень же сягне +17...+22. У самому ж Києві вночі +6..+8, вдень триматиметься на рівні +19...+21.

Температура у великих містах

Київ +19...+21

Ужгород +22...+24

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +22...+24

Тернопіль +22...+24

Чернівці +21...+23

Хмельницький +21...+23

Луцьк +22...+24

Рівне +21...+23

Житомир +20...+22

Вінниця +21...+23

Одеса +18...+20

Миколаїв +19...+21

Херсон +18...+20

Сімферополь +15...+17

Кропивницький +19...+21

Черкаси +19...+21

Чернігів +18...+20

Суми +19...+21

Полтава +17...+19

Дніпро +19...+21

Запоріжжя +19...+21

Донецьк +16...+18

Луганськ +17...+19

Харків +17...+19