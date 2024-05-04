Тому жителям цих областей варто попіклуватися про парасольку. Водночас тепло не збирається полишати Україну – температура по всій країні лишатиметься високою. Якою ж буде погода на свято – передає 24 Канал.
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Погода в Україні
Синоптики прогнозують, що 5 травня небо над Україною буде мінливо хмарним. На переважній частині країни без опадів, проте вдень у північній частині, на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ – можлива навіть гроза.
Вітер північно-східний з переходом на південно-західний. Його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме +3...+8 градусів, проте у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях температура буде нижчою – до +1...+6 градусів. Вдень позначки термометра показуватимуть +17...+22 градусів, у західних областях до +25.
Погода в Київській області
Як і на решті територій, у Київській області 5 травня прогнозують мінливу хмарність. Вночі опадів не очікується, проте вдень місцями невеликий дощ, гроза. Вітер помірний, північно-східний з переходом на південно-західний.
Температура в області вночі не перевищуватиме +3...+8 градусів, вдень же сягне +17...+22. У самому ж Києві вночі +6..+8, вдень триматиметься на рівні +19...+21.
Температура у великих містах
- Київ +19...+21
- Ужгород +22...+24
- Львів +22...+24
- Івано-Франківськ +22...+24
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +21...+23
- Хмельницький +21...+23
- Луцьк +22...+24
- Рівне +21...+23
- Житомир +20...+22
- Вінниця +21...+23
- Одеса +18...+20
- Миколаїв +19...+21
- Херсон +18...+20
- Сімферополь +15...+17
- Кропивницький +19...+21
- Черкаси +19...+21
- Чернігів +18...+20
- Суми +19...+21
- Полтава +17...+19
- Дніпро +19...+21
- Запоріжжя +19...+21
- Донецьк +16...+18
- Луганськ +17...+19
- Харків +17...+19
Прогноз погоди на 5 травня / Скриншот з Укргідрометцентру