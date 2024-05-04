Поэтому жителям этих областей стоит позаботиться о зонтике. В то же время тепло не собирается покидать Украину – температура по всей стране будет оставаться высокой. Какой же будет погода на праздник – передает 24 Канал.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 5 мая небо над Украиной будет переменно облачным. На большей части страны без осадков, однако днем в северной части, на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь – возможна даже гроза.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный. Его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать +3...+8 градусов, однако в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях температура будет ниже – до +1...+6 градусов. Днем отметки термометра будут показывать +17...+22 градусов, в западных областях до +25.

Добавим! Метеорологи ожидают 5 мая в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки на уровне 0 – 3 градусов. Сообщается о І уровне опасности, желтый.

Погода в Киевской области

Как и на остальных территориях, в Киевской области 5 мая прогнозируют переменную облачность. Ночью осадков не ожидается, однако днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер умеренный, северо-восточный с переходом на юго-западный.

Температура в области ночью не будет превышать +3...+8 градусов, днем же достигнет +17...+22. В самом же Киеве ночью +6...+8, днем будет держаться на уровне +19...+21.

Температура в крупных городах

Киев +19...+21

Ужгород +22...+24

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +22...+24

Тернополь +22...+24

Черновцы +21...+23

Хмельницкий +21...+23

Луцк +22...+24

Ровно +21...+23

Житомир +20...+22

Винница +21...+23

Одесса +18...+20

Николаев +19...+21

Херсон +18...+20

Симферополь +15...+17

Кропивницкий +19...+21

Черкассы +19...+21

Чернигов +18...+20

Сумы +19...+21

Полтава +17...+19

Днепр +19...+21

Запорожье +19...+21

Донецк +16...+18

Луганск +17...+19

Харьков +17...+19