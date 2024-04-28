Весна 2024 года подарила украинцам летнюю жару и пыль из Сахары. А еще – такая же погода удивила и европейские страны. Другие части мира также сталкиваются с необычными погодными явлениями – в апреле Дубай накрыли ливни, которых там не было десятки лет.

Человечество все заметнее ощущает на себе климатический кризис: волны жары летом, теплые зимы, неожиданные похолодания, осадки.

Как мир переживает изменения климата, что ждать в будущем и что говорят метеорологи – читайте в материале 24 Канала.

Пыль из Сахары – почему дошла до Европы и Украины

9 апреля в европейское небо попала пыль из пустыни Сахара. Концентрированная пыль перенеслась через Пиренеи, протянулась от запада континента до Великобритании, а также в Германию, а затем и дальше – в Украину. Облако имело очень высокую концентрацию грубых твердых частиц на высоте около 5000 метров, а также возле поверхности земли.

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По словам старшего научного сотрудника Copernicus Марка Паррингтона, осаждение пыли на автомобилях фиксировали даже на севере Скандинавии.



Грецию накрыла песчаная буря / Фото Protothema.gr

Хотя это не является чем-то необычным, когда шлейфы пыли из Сахары достигают Европы, в последние годы наблюдается увеличение интенсивности и частоты таких событий, что потенциально можно объяснить изменениями в моделях атмосферной циркуляции,

– отметил Паррингтон.

Пыль в небе Европы значительно ухудшила качество воздуха на континенте. Станции испанской метеорологической службы Aemet зафиксировали концентрацию твердых частиц более 200 мкг/м3, что значительно превышает норму в 50 мкг/м3.

Пылевое облако вместе с теплым африканским воздухом принесло нетипичную для Центральной и Восточной Европы весеннюю температуру до +30 градусов по Цельсию, красочные закаты и туманное небо.

Ливни и наводнение в Дубае – что стало причиной непогоды

Пока в апреле Европа радовалась теплой весне, Дубай, крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, 16 апреля страдал от ливней. Они повредили здания и улицы, остановили авиасообщение. Один из самых жарких городов мира оказался не готовым к экстремальному шторму, несмотря на предупреждение синоптиков и совет оставаться дома.

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Это был самый сильный ливень с момента начала записей в 1949 году.

Канализационные системы для ливней исторически считались ненужными расходами из-за ограниченного количества осадков в ОАЭ, рассказывал Карим Элгенди – научный сотрудник Центра окружающей среды и общества в Chatham House, слова которого приводит Bloomberg. Однако с изменениями климата приоритеты должны измениться.



Непогода в Дубае / Фото Bloomberg

Согласно долгосрочным научным прогнозам, Ближний Восток ожидает повышение температуры и уменьшение общего количества осадков. Но, по словам исследователей, этот очень засушливый регион столкнется и с беспрецедентными ливнями.

Важно. Одним из факторов шторма, опрошенные изданием Bloomberg специалисты, называют "Эль-Ниньо" – климатическое явление, что делает моря теплее и меняет погодные условия во всем мире. По мнению профессора гидрологии из университета Рединга в Великобритании Анны Клоук, с таким количеством ливня, которое выпадает сразу, даже тщательно разработанные дренажные системы могут не справиться.

В годы, когда наблюдается "Эль-Ниньо", над аномально теплой океанической поверхностью образуется мощный циклон, который приносит теплый влажный воздух из тропиков на американский континент,

– рассказала в интервью 24 Каналу Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Над аномально холодной поверхностью, в годы "Ла-Нинья", наоборот, формируется мощный антициклон, в системе циркуляции которого на американский континент поступает холодный арктический воздух. Благодаря тому, что Земля вращается вокруг своей оси, эти воздушные массы движутся с запада на восток, меняясь на своем пути, и в конце концов попадают в Атлантику и на Европейский континент.

"Поэтому, как правило, в годы с "Эль-Ниньо" температура воздуха на планете повышается, а с "Ла-Нинья" – снижается", – говорит Балабух.

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Наводнение и ливни на Ближнем Востоке подняли актуальность программы ОАЭ по засеванию облаков, которая предусматривает введение в облака частиц, которые могут влиять на количество осадков. Однако Всемирная метеорологическая организация предупреждает о нехватке знаний о влиянии технологии. Есть опасения, что она может изменить погоду таким образом, что это еще больше ухудшит условия. Эксперты организации также предупреждают, что йодистое серебро токсично, и что его использование следует контролировать.

Как это работает?

Для "засеивания облаков" используются частицы соли или йодида серебра, которые образуют кристаллы льда и конденсируются в дождь или снег в зависимости от высоты. Это можно сделать с помощью самолетов или наземных генераторов, которые сжигают агент, чтобы он поднимался в небо в виде дыма. По данным Всемирной метеорологической организации, посев может увеличить количество осадков из отдельного облака на 20% при оптимальных условиях.

В конце концов арабский мегаполис справился со стихией. Воду откачали с улиц с помощью насосов и цистерн, хотя некоторые участки и стадионы оставались залитыми еще несколько дней. Полки супермаркетов были пустыми в течение некоторого времени, а школы открылись для учеников через 4 дня.

"Города в засушливых регионах могут быть особенно плохо подготовлены к сильным ливням, поскольку здания, ландшафты и инфраструктура не были спроектированы с учетом дренажной способности как основной проблемы", – приводит Bloomberg слова Закари Лемба, доцента Департамента городского и регионального планирования в Университете Калифорнии в Беркли в США: "Изменение климата разрушает давние предположения относительно ландшафта и климатических условий, которые поколениями влияли на проектирование и планирование зданий и городов".

Именно методы застройки Дубая усилили последствия шторма, говорится в исследовании ученых из World Weather Attribution group. В некоторых районах города было зафиксировано более 250 мм осадков менее чем за 24 часа, что превысило все рекорды ежедневного количества осадков за 75 лет с момента начала погодных записей. Ученые также пришли к выводу, что технология засеивания облаков не имела существенного влияния на наводнение.

Дубай не единственный, кто столкнулся с тем, что городские коммуникации не рассчитаны на изменения климата. В прошлом году мощный шторм прорвал дамбы в Ливии, приведя к наводнениям. Они вызвали настоящий хаос в городе Дерна – погибли по меньшей мере 5000 человек. Отдельные районы китайской столицы, Пекина, также были затоплены в прошлом году после того, как на город сошел самый сильный дождь за 140 лет. Наводнение смыло дома и привело к десяткам жертв.

Как изменения климата повлияют на Украину

Климат на планете и в Украине меняется, говорит Вера Балабух. Существенно возрастает температура воздуха, больше всего – зимой и летом.

Современная зима в Украине стала в среднем на 1,5 градуса теплее по сравнению с 1961 – 1990 годами.

Метеоролог называет аномально теплую зиму этого года не случайностью, а закономерностью тех процессов, что наблюдались в течение последних десятилетий.

Причиной этих изменений является прежде всего деятельность человека, благодаря которой существенно усилился парниковый эффект на нашей планете.

Ожидается, что этот рост температуры будет наблюдаться и в дальнейшем, независимо от того, какой сценарий развития выберет человечество и сколько парниковых газов сгенерирует. При условии, что мы продолжим жить так, как сейчас, и не сократим выбросов парниковых газов, к концу века глобальная температура воздуха может повыситься на 2,6 – 4,8 градуса по сравнению с 1986 – 2005 годами,

– утверждает метеоролог.

В будущем в Украине зима станет еще теплее – к концу века в Харькове она может быть такой, как сейчас в Херсоне. Но количество дней с сильными морозами существенно не изменится. В то же время дальнейший рост температуры приведет к тому, что снежные зимы будут редкостью.