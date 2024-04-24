В сети уже пишут, что город в плену бури напоминает планету Арракис из фильма "Дюна". Огромные облака пыли принесло в греческие города во вторник, 23 апреля.

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The Guardian пишет, что это самая мощная пылевая буря для Греции с марта 2018 года, когда облако сахарского песка накрыло остров Крит.

"Это один из самых серьезных эпизодов концентрации пыли и песка в Сахаре с 21 – 22 марта 2018 года, когда облака распространились на остров Крит", – сказал директор по метеорологическим исследованиям Афинской обсерватории Костас Лагувардос.



Грецию накрыла песчаная буря / Фото Protothema.gr



Небо буквально стало оранжевым / Фото Protothema.gr

Власти предупредили, что буря может представлять угрозу для людей, которые имеют проблемы с органами дыхания.

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По прогнозам синоптиков, уже в среду облако пыли должно постепенно рассеяться.

Пыль из Сахары накрыла Грецию: видео

Греция в начале апреля уже пострадала от пылевых облаков из Сахары, которые также задели некоторые части Швейцарии и южной Франции.

Южные ветры принесли в Грецию не только песок из Африки, но и поспособствовали необычно раннему распространению лесных пожаров.

По сообщению местных служб по чрезвычайным ситуациям, только за сутки в стране вспыхнули 25 пожаров на открытой местности.

Афины накрыло пылью 23 апреля / Фото Protothema.gr

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