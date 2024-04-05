Пыль достаточно маленькая – это мелкодисперсные частицы в воздухе. Но они вредны для пожилых людей, а также тех, кто имеет аллергию или респираторные заболевания.

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Какие прогнозы дают синоптики

Метеоролог Гийом Сеше обратил внимание, что в Европу идет теплый воздух с севера Африки. Во Франции прогнозируют рекордные +20 градусов. А вместе с теплом движется и мелкая пыль из Сахары.

С таким динамичным южным потоком, поступающим непосредственно из Африки, возвращение песка в небо над Францией кажется неизбежным,

– объяснил Сеше.

Согласно прогнозу, пыль накроет запад Франции, а дальше двинется на восток.

Как будет двигаться пыль из Сахары в ближайшее время: смотрите анимированную модель

Во Франции ожидают значительные концентрации пыли в воздухе. К тому же явление охватит больше регионов.

Интересно! В прошлый раз пыль укрыла даже горнолыжные склоны Альп.

В какие страны вернется пыль из Сахары

На карте Гийома Сеше внимание уделено Франции, но заметно, что пыль следует ждать также в Чехии, Польше, частично в Словакии и Украине.

Где будет пыль из Сахары 6 – 7 апреля / Гийом Сеше

"В конце недели Францию ждет беспрецедентная жара, поскольку масса воздуха с юга от Сахары резко поднимется вверх, принося с собой потоки и мощные ветры. Кроме того, система низкого давления в Атлантике будет действовать как тепловой насос. Этот теплый воздух, вероятно, будет сопровождаться песком из Сахары", – предупредил специалист.

Если пыли будет много, то она ослабит солнечные лучи, образовав густую завесу. В этом случае температура не будет повышаться очень быстро. А вот погода будет влиять на то, как четко мы будем видеть собственно пыль в воздухе и на машинах.

Что делать 6 – 7 апреля, если действительно придет пыль из Сахары

К сожалению, стоит побыть дома, несмотря на теплую погоду. Более того: следует закрыть окна, потому что мелкие частицы пыли раздражают дыхательные пути. Собственно, это почувствовали на себе киевляне 2 апреля.

Людям, которые особенно склонны к заболеванию дыхательных путей или респираторным заболеваниям, стоит воздержаться от длительной деятельности на открытом воздухе. Еще следует включить очиститель воздуха, если таковой имеется. Подробные советы аллерголога читайте на 24 Канале.