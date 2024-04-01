Многие сразу сказали, что пыль из Сахары перенесла украинцев во вселенную "Дюны". Этот фильм как раз идет в кинотеатрах, поэтому некоторые даже изобразили себя с ярко-синими глазами, как у героев ленты. Также в соцсетях вспомнили Ирину Фарион и высмеяли Путина.

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Мы в "Дюне"

Уверена, что пыль из Сахары прилетела для того, чтобы отомстить людям, которые хейтили вторую часть "Дюны",

– остроумно заметила одна из пользовательниц.

Сеть полнится фотографиями в стиле "Дюны": украинцы креативно реагируют на пыль из Сахары

Те, кто имеют животных, также сравнивали себя с персонажами фильма.

Владельцы собак представили, что они персонажи "Дюны": шутки о пыли из Сахары в соцсетях

Но были и тревожные предупреждения.

Это конец света

Из шуток о песке из Сахары сразу видно, что вы все посмотрели "Дюну", а не читали Ветхий Завет. Ну или хотя бы не смотрели культовый фильм "Мумия". Я просто увидела десяток твитов о "рекламной кампании "Дюны", но очевидно, что песок, из-за которого тускнеет небо, – это тьма египетская,

– пишет пользовательница соцсети Х.

Ряд пользователей обыграл предупреждение о загрязнении воздуха, мол, это один из многих неприятных звоночков о катастрофическом изменении климата:

Японский жук. Пыль из Сахары. Что дальше?

Метеорит, северное сияние, молния в метель, солнечное гало, наводнения, землетрясения, смерч в горах, песчаные бури в Житомирской области, пыль из Сахары на Прикарпатье, +26 в марте... Что еще забыла?

Окей, пыль из Сахары и жара в марте. Давайте уже комету и полярное сияние еще раз. Землетрясений и вулканов пока не надо, раз уж у нас ракеты летают для остроты впечатлений.

Впрочем, не стоит воспринимать эти мрачные сообщения всерьез, ведь похожая ситуация была в 2021 году. Поэтому хочется подытожить эти пессимистические предостережения меткой фразой пользовательницы "Хотим жить в мире, где пыль из Сахары – самая большая проблема для украинцев".

Пыль из Сахары – наша возможность "путешествовать"

Еще одна группа пользователей иронизирует, что пыль над Украиной можно расценивать как своеобразный туризм. Ведь она из самого Египта!

В сети пишут, что пыль путешествует по миру:

Даже песок путешествует больше, чем ты.

Даже песок из Сахары в Киеве, а ты с левого на правый не можешь приехать.

Кто хотел поехать в Египет, но невыездной, – Египет приехал к вам.



Реакция соцсетей на пыль из Сахары в Украине / Скриншот 24 Канала

Несколько человек заметило, что весной в Украине и так появляется пыль.

Так, кто там ответственный за исполнение желаний? Когда я говорил, что мечтаю побывать в Сахаре, это не значит, что теперь надо Сахару привезти ко мне. Какая еще пыль из Сахары? Вон после зимы и так все дороги песком усыпаны и никто их не убирает, зачем нам еще заморская пыль?

– шутят они.

Шутки о пыли превратились в шутки о политике

Некоторые остроты касались политики или общественной ситуации:

Дом Атридов из Арракиса прислал украинцам сомнительную помощь.

Новые Санжары не пропустят пыль из Сахары к себе!

Путин, слышишь? Пыль из Сахары дошла до Киева за три дня. А ты, ничтожество, – нет.

Украина решила договориться со странами Африки о прямых поставках оружия: "В Украину прибывает пыль из Сахары". Новейшее оружие победы.

Благодаря погодному явлению даже появилась забавная реклама.

Бизнес креативно отреагировал на пыль из Сахары: нативная реклама бронежилета

И, конечно, сеть не обошла вниманием "советы" Ирины Фарион, которые она якобы дала в связи с ситуацией.



Ирина Фарион учит, как правильно говорить о пыли из Сахары – мем / Скриншот 24 Канала

Когда небо снова станет чистым

Стоит сказать, что пыль из Сахары относительно быстро покинет территорию нашей страны. А пока у нас "гостит" пыль – читайте советы, как сохранить здоровье.