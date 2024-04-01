Первым пыль встретило Прикарпатье. Синоптики предупреждали, что небо станет тусклым, но в этом нет ничего необычного. Похожая ситуация уже была в 2021 году.

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Пыль перемещается по территории Украины: что говорят синоптики

30 – 31 марта на территорию Украины с юго-запада распространился очень теплый воздух, африканского происхождения, средняя суточная температура превысила норму на 5 – 12 градусов. Вместе с этим теплом из северной части Африки переносится и пыль, о чем свидетельствуют спутниковые снимки,

– информируют в Укргидрометцентре.

Именно из-за пыли создается эффект затуманенного неба, а в приземном слое можно наблюдать мглу. Но волноваться не стоит, ведь концентрация пыли не превышает предельно допустимых норм.

Когда небо станет чистым

В ближайшие сутки, то есть 1 апреля, ситуация не изменится: пыль сохранится в большинстве областей страны. Во вторник, 2 апреля, в западных областях днем пойдут дожди, обусловленные атмосферным фронтом.

"Впоследствии, 3 – 4 апреля, дожди пройдут на большей части территории страны, изменится воздушная масса, качество воздуха улучшится", – заверили синоптики.

Пустынная пыль в Украине: кому грозит и что делать

В первую очередь следует позаботиться о здоровье аллергикам, людям с респираторными заболеваниями, детям и пожилым людям. Тем, кто имеет домашних любимцев, надо следить за их питьевым режимом, можно сделать влажную уборку и лучше прикрыть окна.

В КГГА посоветовали ограничить пребывание на улице и использование духов, пить много воды и включить на максимум очиститель воздуха, если такой есть. Наши советы для аллергиков и рекомендации, как промывать нос, читайте здесь.