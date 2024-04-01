Першим пил зустріло Прикарпаття. Синоптики попереджали, що небо стане тьмяним, але в цьому немає нічого незвичайного. Схожа ситуація вже була у 2021 році.

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Пил переміщується територією України: що кажуть синоптики

30 – 31 березня на територію України з південного заходу поширилося дуже тепле повітря, африканського походження, середня добова температура перевищила норму на 5 – 12 градусів. Разом з цим теплом з північної частини Африки переноситься і пил, про що свідчать супутникові знімки,

– інформують в Укргідрометцентрі.

Саме через пил створюється ефект затуманеного неба, а в приземному шарі можна спостерігати імлу. Та хвилюватися не варто, адже концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм.

Коли небо стане чистим

Найближчої доби, тобто 1 квітня, ситуація не зміниться: пил утримається у більшості областей країни. У вівторок, 2 квітня, у західних областях вдень підуть дощі, зумовлені атмосферним фронтом.

"Згодом, 3 – 4 квітня, дощі пройдуть на більшій частині території країни, зміниться повітряна маса, якість повітря поліпшиться", – запевнили синоптики.

Пустельний пил в Україні: кому загрожує і що робити

Найперше слід потурбуватися про здоров'я алергикам, людям з респіраторними захворюваннями, дітям і людям похилого віку. Тим, хто має домашніх улюбленців, треба стежити за їхнім питним режимом, можна зробити вологе прибирання і краще прикрити вікна.

У КМДА порадили обмежити перебування на вулиці та використання парфумів, пити багато води та увімкнути на максимум очищувач повітря, якщо такий є. Наші поради для алергіків і рекомендації, як промивати ніс, читайте тут.

